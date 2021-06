Che cosa fare nel week end, tra notti romantiche, concerti e passeggiate nella natura

Una ricchissima offerta di eventi e momenti che copre veramente tutte le possibilità: non c'è spazio per la noia in provincia di Perugia in questo week end

Senza mai abbandonare tutte le precauzioni necessarie ad evitare il contagio da Covid e sue varianti, possiamo finalmente un po' rilassarci e goderci i tanti eventi veramente per tutti i gusti che sono ripartiti a Perugia e provincia in queste settimane.

Il fine settimana che ci apprestiamo a vivere, infatti, presenta la possibiltà di mille tipi di impegni e intrattenimenti diversi.

Dalla cultura allo sport, dalla musica al puro divertimento: non c'è che da scegliere tra la ricchissima offerta di eventi e appuntamenti, senza dimenticare quelli enogastronomici.

E allora via con la bellezza, sabato 26 Giugno, dichiarata la "Notte Romantica" dei Borghi più belli d'Italia, di cui l'Umbria è costellata: da Castiglione del Lago a Montone, da Panicale a Montefalco e fino a Trevi. Qual'è il borgo romantico che vi piace di più?

Per chi non può fare a meno del buon vino, a Perugia il 25 da non perdere la Marcia dei 1000 calici in Corso Garibaldi.

Per gli amanti della natura e delle passeggiate in mezzo al verde, imperdibile il sesto appuntamento delle suggestive "Passeggiate e buon gusto"; alla scoperta di bellezze della natura umbra e bontà delle migliori aziende olearie. Domenica nel territorio di Marsciano ci sarà la Festa dei Boschi, con un bel programma pensato specialmente per i più piccoli. Sempre i piccoli saranno protagonisti invece a Montone per la Festa della Scienza, che si svolgerà in forma itinerante per le vie del paese.

L'arte è sempre in primo piano, così a Castel Ritaldi la ripartenza dopo la pandemia inizierà proprio in questo fine settimana con una serie di eventi; senza dimenticare il centenario dantesco, che vede ancora convegni e mostre, come quella allestita al Manu di Perugia su "Charun demonio e l'immaginario dantesco" o l'interessante "Domenica con Dante" in programma a Torgiano.

Se poi volete spingervi oltre provincia, sappiate che a Narni prende il via un grande festival dove l'opera è la protagonista.

Se tutto questo però non vi aggrada perché nel vostro corpo pulsa un cuore da sportivo, allora da non perdere sul Trasimeno la triplice ultra maratona dedicata a sport e solidarietà: anche voi potete mettervi alla prova! Se invece volete solo divertivi e stare in relax nel modo più fresco possibile, ha riaperto i battenti a San Feliciano il bellissimo Laguna Park: un tuffo in piscina a due passi dal Trasimeno.

Ma se ancora tutto questo non fa per voi perché la vostra passione è quella del vento in faccia, ecco due iniziative pensate su due ruote: venerdì 25 la prima originale passeggiata ciclistica con lettura che scatterà da Perugia, con autori perugini. Per i motorizzati, invece, lo speciale e divertente moto raduno all'insegna dell'amicizia, fra Umbria e Marche.