Votiamo Aucc per ottenere nuovi fondi per la battaglia contro i tumori. Caforio: "Risorse fondamentali per garantire l'assistenza"

C’è tempo fino al prossimo 31 gennaio per votare Aucc con l’iniziativa “Un voto, 200mila aiuti concreti”: Banca UniCredit, anche quest’anno, ha promosso il progetto che mette a disposizione di tutte le associazioni partecipanti, ben 200mila euro. Per chi vota non è previsto alcun costo, mentre la nostra associazione potrà ricevere risorse importanti, fino a un massimo di 12mila euro, a sostegno dei tanti servizi che offriamo ai malati di cancro e alle loro famiglie.

“Votare Aucc con il Mio Dono – afferma l’avvocato Giuseppe Caforio, presidente di Aucc - significa dare continuità ai nostri servizi di assistenza domiciliare rivolti ai malati di cancro e alle loro famiglie. Un servizio diffuso su tutto il territorio regionale che ha un onere rilevante per Aucc sotto il profilo dei costi, ma che è totalmente gratuito per i beneficiari, malati e famiglie. Aucc si avvale della professionalità di medici, infermieri, fisioterapisti e psiconcologici che intervengono al domicilio del malato e anche a sostegno dei familiari”.

Ogni voto vale un punto, più voti otterremo maggiore sarà la somma che ci sarà donata da Unicredit. Vota e fai votare i tuoi parenti e amici! Se al voto si volesse unire anche una donazione, il voto varrebbe doppio! Per chi vota è un semplice gesto, per Aucc e per i malati di cancro è un dono importante.