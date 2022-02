Festival di Sanremo 2022, le pagelle su testi e musiche della seconda giornata

Sangiovanni

FARFALLE - VOTO 6/7

Bravo, preparato e non stecca: fa la sua musica che sta spopolando tra i giovani ma stavolta utilizzando un testo che racconta una piccola storia d'amore, fresca, fatta di foto, di abbracci, carezze, passione che scopre e fa fare esperienze. Una storia d'amore che cancella le incertezze del futuro a 20anni, le giornate tossiche... insomma una boccata d'ossigeno. Come il volto e la voce di Sangiovanni: "Sei una botta di ossigeno - In mezzo all’industria - La vita è un po’ tossica

Strappi un sorriso - Quando mi guardi con quegli occhi lucidi".

Giovanni Truppi

Tuo padre, mia madre, Lucia VOTO 8/9

Le cose rare, quelle difficile da trovare, quando le trovi sul piatto della tua cena. Rimani stupito, poi diffidente e infine scopri che non si tratta di nicchia ma di rarità. E questo è bellissimo, è un privilegio. Ecco il cantautore rarità è Giovanni Truppi voce suadente, poco conosciuto, testi a volte stellari e a volte troppo complicati. Cambi di ritmo: cantato, parlato e poi forte, fortissimo quasi urlato. Sorprende tutti per capacità, maturità e capacità di trasmettere emozioni mai banali e in italiano da poesia urbana. Due passaggi da esaltare: "E se domani tuo padre, mia madre o Lucia - Ascolteranno queste parole - Si chiederanno, come mi chiedo anch’io, se questo è un amore - Risponderò come rispondo anche a me - Che Amarti è credere che - Che quello che sarò sarà con te". La pià bella dichiarazione d'amore di Sanremo 2022. E ancora: "E adesso che conosco anche la tua amarezza - E il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia Io ti volevo dire che la mia anima ti vuole Ed il mio cuore pure - E che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato". Questa è passione, questo è talento. Come tutte le rarità... ci mette un po' ad arrivare ma se arriva... è una antitodo contro la banalità di questi anni musicali.