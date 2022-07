Vivaldi... e oltre. I Four Season sono quattro brillanti stagioni. Ma la primavera più radiosa è sempre Daniela Tenerini, strepitosa show woman

Vivaldi e oltre… in pop. I Four Season sono quattro brillanti stagioni. Ma la primavera più radiosa è sempre Daniela Tenerini. Straordinaria show woman che nemmeno il covid è riuscito a piegare.

Una serata corcianese memorabile in piazza dei Martiri sold out. Un programma formidabile che si è dilatato per due ore, senza segni di stanchezza. Né da parte della dinamica compagine, né dalla prospettiva degli spettatori.

I “Four season” hanno offerto una gamma sorprendente di brani, dagli standard internazionali ai classici italiani. Imperdibili “Nel Blu…”, “The for two” e un recuperato “Personalità” della grande Caterina Valente. Ma Daniela non ha avuto imbarazzo a proporre Mina o altri mostri sacri del pentagramma. Cantando (senza approssimazioni maccheroniche) anche in anglo-americano, francese e spagnolo. E il bello è che ogni brano è una sorpresa: per ritmi, arrangiamenti, originalità, inserimenti, contaminazioni. Una ne pensano e… cento ne fanno.

Il gruppo va a tutto gas: sono quattro elementi – come le stagioni – ma valgono almeno per otto. Torno a ribadire la scelta felicissima dell’inserimento del trombettista Paolo Bartoni, vero valore aggiunto per le sue doti di improvvisazione nello swing: è sempre lui a dire l’ultima parola, tenendo una nota… anche in dissonanza. Tromba libera o sordina, che evoca stagioni da night.

Batteria classica ed elettronica da sballo. Le tastiere sono un’orchestra e il bassista è da assolo (parlare di affettuosa “consonanza” con Daniela è tautologia, dato che ne è il legittimo consorte).

In scaletta non potevano mancare “Ci vuole un po’ di swing” [ INVIATO CITTADINO Coi Four Season la musica va… a tutto swing (perugiatoday.it) ] e l’ultimo parto latino-americano “Todo va a pasar” INVIATO CITTADINO Le atmosfere dell’America latina rivivono fra le tante anime dei Four Season (perugiatoday.it) .

Su Daniela ci sarebbe troppo da dire: bravura unita a seduzione e simpatia. Una bellezza e una semplicità anche interiori, declinate sul versante della modestia e della discrezione.

Nota da estetologo: complimenti alla sarta per aver realizzato un vestito che valorizza il fisico gradevole e l’atteggiamento spiritoso di Daniela. La quale – detto tra noi – sa portarlo con… studiata naturalezza.