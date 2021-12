VISTI PER VOI. Stagione teatrale al Morlacchi. Lo spettacolo su Raffaello conquista il pubblico di abbonati (pochi) e studenti (tanti) del Mariotti. Un perfetto mix di affabulazione e teaching session, quello offerto da Matthias Martelli, poliedrico autore-attore di “Raffaello, il figlio del vento”, in scena al Morlacchi fino a domenica 19 dicembre. Una felicissima co-produzione dello Stabile dell’Umbria. A dimostrazione del fatto che cultura non è noia, ma vita e spettacolo, apprendimento e divertimento. La partecipazione, la vitalità, l’interazione di tanti allievi del professor Pasquale Guerra con Martelli ne hanno costituito la prova tangibile. Così come l’applauso convinto e reiterato in itinere: cosa assai rara fra i travertini della Vetusta e specie al Morlacchi. Le musiche di Matteo Castellan, eseguite al piano dall’autore e dalla violinista Giulia Giubba, rappresentano il valore aggiunto di una sottolineatura dialogica di rango.

La biografia del genio urbinate si dipana fra arte e amori, con riferimenti al milieu artistico, politico e culturale dell’epoca. Perfette le immagini, proposte in un contesto di grande effetto, con una consolle che riesce an andare in perfetta sintonia col senso e con lo spirito del lavoro. “Scritto in pandemia – dice Martelli che propone anche il libro – Almeno questo di buono ci ha lasciato”. Sottoscrivo.

ADDENDA… A Martelli è sfuggito il fatto che a Perugia c’è l’affresco di Raffaello nella Cappella di San Severo. Com’è noto, l’opera è stata parzialmente realizzata dall’urbinate nel 1505 (come racconta la data vergata sull’opera) che l’abbandonò per la chiamata a Roma da parte di Giulio II. L’artista urbinate completò la sola parte superiore dell’affresco e, una volta stabilitosi a Roma, non ebbe più modo di recarsi a Perugia. Dove aveva pure realizzato la splendida Pala Baglioni, oggi allaGalleria Borghese. Si attese fino alla sua morte, nel 1520, per affidare il compimento dell’opera al suo vecchio maestro, Pietro Perugino, che completò la metà inferiore con una nostalgica rievocazione di stilemi quattrocenteschi. Il registro inferiore, opera del pittore di Città della Pieve, mostra santi a tutta figura: Scolastica, Girolamo, Giovanni Evangelista, Gregorio Magno, Bonifacio e Marta. Fin qui quello che ci racconta la storia dell’opera.

ET CORRIGENDA… credo che non sarebbe stato artisticamente fuori luogo, né privo di caratura spettacolare, evidenziare la circostanza di un’opera, presente e ammirata a Perugia, in cui hanno lavorato, anche se in momenti diversi, allievo e Maestro. Ne sarebbe forse venuta una occasione per evidenziare un caso straordinario di arte e umanità.

CONTROLLARE LE DATE. Ho rappresentato con una battuta la cosa all’autore. Matthias Martelli ha risposto che Perugino (il Maestro) sarebbe deceduto prima dell’allievo (Raffaello). Controllare le date. Raffaello scompare il 6 aprile 1520 a Roma (a soli 37 anni), precedendo di tre anni il Divin Pittore Perugino che muore a Fontignano, dove è sepolto, nel 1523 (all’età di 75 anni). Così stanno le cose.

Comunque, uno spettacolo straordinario e… appuntamento al Mengoni. Puntualizzazioni a parte, si tratta di uno spettacolo assolutamente imperdibile. E siamo ansiosi di vedere ancora Matthias Martelli al Mengoni, il 12 gennaio 2022, in “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame.