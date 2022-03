Vista, sulla scalea di Palazzo Gallenga, una straordinaria mostra dantesca de La Diane française. Un editore nizzardo ha commissionato a 21 artisti internazionali delle opere ispirate alle tre cantiche dantesche. Una prima serie di immagini al primo pianerottolo. Una seconda si dipanava al primo piano, nel corridoio di accesso all’aula Magna. Frutto del dinamismo culturale dell’editore Jean Paul Aureglia che ha cercato originali chiavi di lettura dell’immaginario dantesco.

L’iniziativa è stata frutto della collaborazione fra l’Università per Stranieri e il Comitato Attività Linguistiche e Culturali Italiane di Nizza, in occasione dell’anniversario dantesco. Interessanti gli esiti ottenuti con varie tecniche, dal disegno, all’incisione, dalla stampa litografica alla xilografia, dal monocromo al colore. Il portato della diversità di culture costituisce un valore aggiunto, perfettamente in linea con la vocazione transnazionale dell’Unistra.