Visite guidate in luoghi insoliti alla scoperta di Perugia, ecco i prossimi tour

scoprire le bellezze di Perugia è bello in ogni stagione e anche in questo mese di Agosto non mancano le possibilità di farlo: Gran Tour Perugia accompagna infatti turisti ma anche cittadini alla scoperta di luoghi insoliti, come il nuovo percorso di visita "Da Perugino a Pinturicchio, passando da Piero della Francesca a Bonfigli": un viaggio nella storia della città attraverso i capolavori di grandi artisti.

Si parte venerdì 12 agosto, alle 17, con la visita guidata ai capolavori custoditi nella Galleria Nazionale dell’Umbria dopo la recente inaugurazione e il nuovo percorso di visita.

Sabato 13 agosto, alle 21, prenderà il via un tour esclusivo con visita al suggestivo Pozzo Etrusco in notturna: Perugia Etrusca by night, un percorso di trekking urbano illuminato dalla luna per conoscere le origini della città.

Domenica 14 agosto, ore 21, è la volta della visita guidata nel centro storico “La guerra del sale”: la ribellione del popolo perugino del 1540 all’odiata “tassa papale” costituiscono ancora oggi un fatto cruciale della storia della città. Tappa dopo tappa, verranno ripercorse le vicende e i fatti di quei giorni.