Dai Baglioni a “lume di torcia” al Sant’Anello, ecco come scoprire Perugia fino al 1 Agosto

Per quanti desiderano scoprire le tracce degli Etruschi a Perugia, martedì e sabato, alle 17, è possibile parteicpare al tour “Perugia Etrusca”: un percorso di trekking urbano ad anello sulle tracce etrusche visibili in città dove osservare le mura, le porte e il Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. La visita guidata, di 3 km, dura circa 2 ore. Costo 15 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso al Pozzo Etrusco.

Sempre per rimanere in città, giovedì alle ore 17.30, torna l’appuntamento con la visita guidata della Chiesa del Gesù e dei suoi oratori. Costo 10 euro, gratuito fino a 12 anni, durata circa un’ora.

Venerdì 30 “Sulle tracce degli Etruschi”: da Porta Marzia passando per la Porta Cornea fino a seguire le mura: una passeggiata per osservare insieme a Luana Cenciaioli, già direttrice del museo archeologico nazionale dell’Umbria, quello che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno e raccontare il contributo che gli etruschi ci hanno lasciato. Costo 10 euro, gratuito fino a 12 anni, durata circa un’ora. Al termine aperitivo a tema “Etruschi” con calice di vino e stuzzichini lungo corso Cavour. (costo aperitivo10 euro). Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.

Sabato alle 21 una passeggiata a “lume di torcia” per il tour “La dinastia dei Baglioni by night” alla scoperta del Colle Landone, il quartiere della famiglia che governò Perugia nel Rinascimento. Torri, chiese, palazzi nobili ed imponenti: scopriremo le storie e i personaggi che abitarono in questa parte della città prima che venne distrutta per far spazio alla Rocca Paolina. Costo 10 euro, gratuito fino ai 12 anni.

Domenica, alle 10 e alle 17, “Storia di un furto: la reliquia del Sant’Anello”. Da Chiusi a Perugia. La storia è quella del furto della reliquia del Sant’Anello che la devozione popolare vuole essere stato usato per il matrimonio di Giuseppe e Maria. Ogni anno, a fine luglio, la cattedrale di San Lorenzo celebra questa festività con la solenne "calata" e l'esposizione del manufatto nel reliquiario cinquecentesco. Costo 10 euro, gratuito fino ai 12 anni. La visita durerà circa un’ora.

Alle 9.30 (colazione) e alle 18 (aperitivo), pausa golosa a tema Sant’Anello in collaborazione con il caffè Turreno (caffè o cappuccino + dolcetti o stuzzichini= 5 euro). Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.