Agosto in Galleria nazionale, scatta "L'ora del Perugino": visite guidate alle opere del "meglio maestro d'Italia"

Agosto in Galleria, scatta "L'ora del Perugino" con un viaggio nel Rinascimento e nell’arte umbra con il "meglio Maestro d’Italia". Sistema Museo propone visite guidate per individuali previste domenica 6, 13, 20 e 27 agosto alle ore 11.



L'iniziativa propone un percorso guidato che racconta, attraverso i principali capolavori esposti, il “fenomeno” Pietro Vannucci detto il Perugino: l’arte in Umbria prima del suo successo, i maestri che lo hanno influenzato, lo stile diventato un modello, la bottega, la parabola della sua pittura.

Costo: € 5 a persona oltre il biglietto di ingresso (6 agosto prima domenica del mese l'ingresso è gratuito). Prenotazioni: gnu@sistemamuseo.it. È necessario presentarsi un quarto d'ora prima dell'inizio della visita per il pagamento e il deposito delle borse in guardaroba.



6 agosto 2023

Ingresso gratuito in occasione della #domenicalmuseo

Orario di apertura 08.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30)



14 e il 15 agosto 2023

La Galleria Nazionale dell’Umbria sarà aperta secondo il consueto orario

(08.30 – 19.30, ultimo ingresso 18.30).