Perugia da scoprire, ancora nuove esperienze e visite guidate da Gran Tour Perugia

Proseguono le proposte di viste guidate alla scoperta dei luoghi della città da parte di Gran Tour Perugia, società specializzata nella realizzazione di contenuti a supporto di visitatori e turisti.

Dalla visita agli oratori della chiesa del Gesù, alla Perugia a luci rosse: ecco le proposte per il fine settimana.

GIOVEDI’ 19 AGOSTO, ore 17.30

“CHIESA DEL GESÙ”, visita guidata alla chiesa in piazza Matteotti, tra le più sorprendenti della città. In via del tutto eccezionale sarà possibile visitare anche i suoi oratori sovrapposti che rappresentano la particolarità di questo piccolo gioiello nel cuore del centro storico.

L’appuntamento è alle 17.20 davanti alla chiesa del Gesù. Costo 10 euro, gratuito fino a 12 anni, durata circa un’ora. SERVE IL GREEN PASS

Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.

VENERDI’ 20 AGOSTO, ore 18

“IL CLASSICO” NEL BORGO BELLO” (con Luana Cenciaioli)

Un viaggio alla scoperta delle numerose testimonianze classiche che si trovano nel Borgo Bello. Al termine aperitivo a tema con cocktail e stuzzichini.

Costo 10 euro, gratis fino a 12 anni.

Per info e prenotazioni 371 3116801.

SABATO 21 AGOSTO, ore 17

“PERUGIA ETRUSCA”: un percorso di trekking urbano ad anello sulle tracce etrusche visibili in città dove osserveremo le mura, le porte e il Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. La visita guidata, di 3 km, dura circa 2 ore.

Costo 15 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso al Pozzo Etrusco.

Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.

SABATO 21 AGOSTO, ore 21

“PERUGIA A LUCI ROSSE”

Passeggiando tra gli antichi quartieri a luci rosse, prima dell’approvazione negli anni Cinquanta della legge Merlin che decretò la chiusura delle case chiuse, conosceremo un volto nascosto di Perugia. Scopriremo i vecchi luoghi di perdizione, bische e bordelli che facevano parte della vita quotidiana della città e che rappresenta un frammento della storia del costume e della società locale.

Costo 10 euro, gratuito fino ai 12 anni. La visita durerà circa un’ora. Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.

DOMENICA 22 AGOSTO, ore 10

Visita a SAN MANNO, Ferro di Cavallo, la tomba etrusca che si trova nel quartiere di Ferro di Cavallo, collocata nel sotterraneo della piccola chiesa medievale. Costo 10 euro, gratuito fino ai 12 anni. SERVE IL GREEN PASS.

Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.