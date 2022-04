Dalla cima della Torre degli Sciri alla Perugia “underground”: tutte le visite in città previste nel fine settimana

Ripartono le visite guidate a Perugia. Venerdì 29 aprile, alle 16, visita alla Perugia Sotterranea, il sito archeologico che si trova negli spazi adiacenti alla cattedrale di San Lorenzo. Un vero percorso Underground nelle aree che facevano parte dell'antica acropoli perugina. Un viaggio nella civiltà etrusca, poi romana e infine medievale.

Sabato 30 aprile alle 16 visita guidata alla Villa del Colle del Cardinale. La maestosa residenza privata di Fulvio Della Corgna, principe della chiesa e signore di Perugia, rappresenta un monumento unico in Umbria, per il suo aspetto architettonico cinquecentesco, per la vivacità dell’ornamentazione pittorica delle sale interne e per la vastità del parco circostante.

Sabato 30 aprile alle 18 si potrà vedere Perugia dall’alto. Saliremo in cima alla Torre degli Sciri. Alta 42 metri, è l’unica superstite nella sua interezza tra le decine di torri che nel Medioevo caratterizzavano lo skyline di Perugia. Gradino dopo gradino conosceremo la storia di questo suggestivo monumento cittadino e, arrivati in cima, ammireremo un panorama mozzafiato. La visita è condotta da Caterina Martino.

Domenica primo maggio, alle 10, torna l’appuntamento con il percorso di trekking urbano Perugia Etrusca per conoscere le origini della città con una passeggiata e la visita Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.