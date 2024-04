Visita in inglese alla scoperta di intrighi e storie di potere e un tuffo nell'arte contemporanea nel fine settimana di Gran Tour Perugia

Nuovo fine settimana, nuove visite guidate con Gran Tour Perugia che da giovedì a domenica spazierà tra un tour in lingua inglese alla scoperta di intrighi e storie di potere che si sono alternate durante i secoli nel capoluogo umbro, un'incursione a Monte Castello di Vibio per conoscere più da vicino il teatro della Concordia, il più piccolo al mondo, e un trekking urbano legato all'arte contemporanea.

Tornano giovedì 18 aprile alle 18.30 con i tour realizzati in collaborazione con MyEs (My English School) "Perugia passion and infidelity", visita guidata in lingua inglese che, durante la passeggiata, porterà i partecipanti ad avvicinarsi ai personaggi che, nell'arco dei secoli, hanno giocato un ruolo importante per la storia di Perugia, anche grazie ai loro intrighi amorosi e ad alcune storie di potere.

Costo della visita guidata euro 10 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Sabato 20 aprile alle 16 si va in escursione a Monte Castello di Vibio per conoscere storia, curiosità e aneddoti del teatro della Concordia, il teatro più piccolo del mondo con i suoi 99 posti tra platea e palchetti, costruito nell’Ottocento per volere di nove famiglie del borgo con l'intento di realizzare un luogo di incontro e di scambio culturale. Un teatro all’italiana in miniatura che ha visto ospiti innumerevoli celebrità, come, tra gli altri, un’indimenticabile giovane Gina Lollobrigida. Costo della visita guidata euro 16 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Infine, domenica 21 aprile alle spazio a "Perugia contemporanea", trekking urbano dedicato all'arte accompagnati da una guida d'eccezione, Andrea Baffoni. Partendo dalla casa natale di Gerardo Dottori, il tour si svilupperà alla scoperta di opere d’arte contemporanea che si trovano in centro storico, che solitamente sfuggono al primo sguardo e che stupiscono anche per la loro collocazione, tutt'altro che scontata. Queste piccole rivelazioni saranno occasione per ammirare con occhi diversi una Perugia nuova, alla quale la vocazione al contemporaneo non è mai mancata.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.