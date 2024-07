Vinicio Capossela inaugura la panchina sonora per Sergio Piazzoli

Una panchina gialla, con uno spartito.e note come schienale. Note di una canzone scelta per Sergio Piazzoli, il promoter perugino scomparso prematuramente. A scoprire il telo che la copriva, ai giardini del Frontone, Vinicio Capossela, che stasera suona per Umbria Jazz, e che con "Sergino" era molto amico. Con lui la sindaca Vittoria Ferdinandi che lo ha ringraziato come ha ringraziato l'associazione che si impegna per ricordare il promoter scomparso dieci anni fa. Panchine per incontrare e per accogliere, dove sedersi a riflettere e condividere, è stato ricordato durante la breve cerimonia. Accanto alla panchina, un totem da cui scaricare, via qr code, una play list. La apre Tom Waits, un altro grande amico. È la seconda installazione dopo quella di Isola Maggiore, luogo del cuore dove ha preso vita l'ultima idea di Piazzoli. Musica al tramonto per corpo e spirito.