Un Natale da favola a Collestrada

Fantastici addobbi, eventi a tema e magia dello shopping. In un'esclusiva location di Perugia si prospetta un magico Natale: qui i visitatori si immergeranno in un paesaggio "da favola", circondati da luci, musica, atmosfera ed animazione natalizia… Un modo per stimolare non solo a sognare, ma anche a continuare ad immaginare un futuro migliore dove regnano serenità e gioia, gli assenti degli ultimi anni.

Il magico Natale a Collestrada

A Natale il Centro Commerciale Collestrada vuole invitare i propri clienti a sognare di nuovo come bambini. Un Natale da favola per grandi e piccini dall'8 al 24 dicembre, con il calore delle luci natalizie, il Babbo Natale, assistito da Elfi e Nataline, che accoglierà i bambini raccontando loro storie magiche; e poi ancora una grande Stella di Natale e una sfera illuminata per scattare magiche foto ricordo da pubblicare sui social. Il tutto all’insegna del divertimento ma anche della solidarietà che a Collestrada non manca mai, soprattutto in un periodo, come quello del Natale, per regalare sorrisi e momenti di felicità anche a chi è meno fortunato.

Il Villaggio di Babbo Natale

Si inizia così l’8 dicembre, con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, posizionato sulla piazza esterna in prossimità dell’ingresso principale, all’interno del quale i bambini potranno incontrare Babbo Natale con elfi e nataline per scattare magiche foto ricordo e lasciare la propria letterina all’interno dell’apposita cassetta.

Di seguito, gli orari di apertura del Villaggio di Babbo Natale:

8/9/10/6/17/22/23/24 dicembre dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00;

18/19/20/21 dicembre dalle 16.00 alle 20.00.

Babbo Natale incontrerà i bambini nei seguenti giorni: 8/9/10/16/17/23 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00.

Altri appuntamenti da non perdere

Ma il Villaggio di Babbo Natale non sarà l’unica attrazione da favola di questo Natale: l’8 dicembre, dalle ore 17:00, per la prima volta in Umbria, il musical “Un sogno in rosa” Tributo a Barbie.

La favola continuerà sabato 16 dicembre con la magia delle Fate di Babbo Natale, che incanteranno tutti con le loro esibizioni. Sabato 23 dicembre sarà la volta del concerto di Natale con Lorys Blonde Jazz Quartet, per calarsi appieno nell’atmosfera natalizia!

Un Natale solidale a Collestrada

Infine, anche quest’anno spazio alla solidarietà con l’iniziativa “Dona il tuo giocattolo”: dopo il grande successo dello scorso anno, dall’8 al 24 sarà possibile donare un giocattolo in disuso (ma in buone condizioni), o regalarne uno nuovo, ai bambini meno fortunati: basterà lasciarlo all’interno del Villaggio di Babbo Natale negli orari di apertura, ed i clienti che lo lasceranno saranno omaggiati con un simpatico gadget. I giochi raccolti verranno consegnati ad associazioni Onlus territoriali.

Insomma, un Natale da favola attende tutti a Collestrada, impossibile perderselo!