Vigne & note, ultimo appuntamento di musica e degustazioni

Si avvicina l’ultimo dei quattro appuntamenti di Vigne & note, il cartellone di musica e degustazioni organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino con la collaborazione del Conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia, per il secondo anno. Venerdì primo settembre sarà la cantina Le Cimate di Montefalco a ospitare, alle 18.30, il concerto del quartetto Sax ‘F. Morlacchi’ formato dai giovani musicisti Simone Cojocaru, Federico Malfagia, Cristian Torzuoli, Michele Bianchini. Durante l’esibizione in cantina, i partecipanti all’evento potranno degustare vini di produzione del territorio in abbinamento a prodotti tipici. Per prenotazioni: https://forms.gle/FTbCtkC483iyB63t6.