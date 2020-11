Silvio Vigliaturo, artista calabrese molto legato a Perugia, propone il suo Viglia-Tour

Silvio Vigliaturo, artista calabrese molto legato a Perugia, propone agli estimatori e ai tanti amici perugini il suo Viglia-Tour.

Mi dice: “In tempi di pandemia voglio mostrare il mio lavoro ai tanti amici calabresi, trapiantati a Perugia. Per trasformare questo momento buio in bellezza So di essere conosciuto e apprezzato in quella bellissima città, che ringrazio per le tante prove di amicizia fornitemi nel tempo”.

Ed è proprio così. Ricordo, fra le altre iniziative, l’assidua collaborazione col poeta Francesco Curto suo corregionario e ormai perugino da mezzo secolo. Per lui, Silvio Vigliaturo ha realizzato le copertine delle raccolte “Io l’ho fermato il tempo” e “Gravidanze del cuore”, vincitore del premio nazionale Gens Vibia. Oltre a tante tavole in infratesto per numerose altre pubblicazioni.

Le opere di Silvio stanno nei maggiori musei del mondo, ma anche in tante case dei perugini. Si tratta di dipinti e sculture policrome in vetro di forte impatto emotivo.

È dunque con piacere che proponiamo la prima tappa del Viglia-Tour, un giro per la bottega di artista che illustra, spiega, si confessa (6 Introduzione VigliaTour - nella bottega di Silvio Vigliaturo - YouTube).