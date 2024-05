Vigile del fuoco per un giorno con "Pompieropoli" al quartiere Madonna del Latte di Città di Castello

Domenica 26 maggio torna a città di Castello "pompieropoli". Organizzata dalla società rionale Madonna del latte, la manifestazione gode del patrocinio del comune di città di Castello e sin dalla sua prima edizione ha riscosso sempre un notevole successo.

L'appuntamento è dalle ore 9 presso il parco della Madonna del latte e per tutta la giornata sarà possibile per tutti i bambini che interverranno, diventare pompieri per un giorno, con un percorso dedicato seguiti direttamente dai vigili del fuoco che porteranno i loro mezzi sul luogo della manifestazione.

Inoltre chi vorrà potrà cimentarsi su un percorso in bicicletta, percorso con i pony e poi prendere contatti con il minivolley ed il minibasket, e con esibizioni di ginnastica artistica .inoltre saranno a disposizione gonfiabili e un angolo truccabimbi,oltre a giochi di animazione per i bambini. Inoltre saranno presenti anche i mezzi delle forze dell'ordine, da sempre al centro dell'interesse e della fantasia dei più piccoli.

Sarà quindi una occasione per vederli da vicino e toccarli con mano. Per tutta la giornata sarà in funzione uno stand per la ristorazione e un angolo bar. Insomma una giornata ricca di eventi per i bambini ma anche per i loro genitori.