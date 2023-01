Viaggio con Gran Tour nel quartiere ebraico e tour dedicato a San Costanzo

Prezzo non disponibile

Venerdì 27 gennaio, alle 15.30, in occasione della commemorazione del Giorno della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto, torna la visita guidata al “Il quartiere ebraico” nel centro storico di Perugia alla scoperta della storia e delle curiosità di quella piccola parte della città, costituito da un dedalo di vie e vicoli, dove vissero molte famiglie ebree.

Sabato 28 gennaio, alle 16, saliremo in cima alla Torre degli Sciri per ammirare Perugia dall’alto. Alta 42 metri, è l’unica superstite nella sua interezza tra le decine di torri che nel Medioevo caratterizzavano lo skyline di Perugia. Gradino dopo gradino Caterina Martino ci racconterà la storia di questo suggestivo monumento e insieme ammireremo un panorama mozzafiato.

Domenica 29 gennaio, ore 10.30, visita guidata alla Villa del Colle del Cardinale. Residenza estiva di Fulvio Della Corgna, vescovo di Perugia cardinale e governante di Città della Pieve ma soprattutto mecenate, entreremo in questo maestosa “villa delle delizie” che rappresenta un monumento unico in Umbria. Non mancherà una visita al parco della villa che nasconde complesse e affascinanti simbologie.

Domenica 29 gennaio, ore 15.30, una straordinaria visita guidata per conoscere La storia di San Costanzo nel giorno dedicato alla celebrazione del primo vescovo della città e suo patrono, insieme a Lorenzo, Ercolano e il meno ricordato Ludovico da Tolosa. Per conoscere a fondo l’anima di Perugia, visiteremo la chiesa dedicata a San Costanzo, spesso non accessibile, che si trova nel rione di Porta San Pietro

Per info e prenotazioni, 371 3116801, anche su whatsapp. www.grantourperugia.it/tour