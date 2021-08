Al via la mostra d’arte di Ballerani-Minestrini al Centro Camerale Galeazzo Alessi. Cose mai viste... in fatto di bellezza

Apre stasera, alle 18, la mostra d’arte di Ballerani-Minestrini al Centro Camerale Galeazzo Alessi di via Mazzini. Cose mai viste. Un profluvio di bellezza. Lungamente studiata e accuratamente preparata, questa straordinaria esposizione, sintesi di due artisti diversi e complementari, di indiscutibile talento. Si esprimono in àmbito pittorico e scultoreo con eccezionale maestria. Lasciamo ai visitatori lo stupore della sorpresa nel visionare delle opere aventi carattere di eccezionalità. Ci limitiamo a citare l’opera eponima della mostra, Spirito e Materia, scultura policroma realizzata da Paolo Ballerani con colorazione di Fausto Minestrini.

Una rappresentazione di forte caratura simbolica. Vi si intercettano i simboli identitari del Grifo e la Loggetta sopra il torrione di sinistra dell’Arco Etrusco, una citazione di rosone, il castello di Antogolla e un giocatore di golf (sport di cui Fausto è appassionato ed esperto praticante). Ma quella figura è più che umana, magari un angelo sceso su Perugia, come quelli di Wenders sopra il cielo di Berlino. Forse quello la cui presenza Fausto avverte la sera, all’atto di coricarsi, quando la sua mente e il suo cuore stilano il bilancio della giornata.

Bilancio di artista e di uomo. Cromatismo ad alto valore aggiunto, scultura magistrale: spirito e materia si fondono in felice sintesi. Scolpita e colorata con la mano e con il cuore. Scopriamo quanto sia vera l’affermazione per la quale l’arte non insegna nulla… tranne forse il senso della vita. Andiamo a vedere questa mostra intrisa di spiritualità. Ne usciremo di certo migliori.