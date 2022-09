Via Col Vento, un connubio tra auto d’epoca e barche a vela

Tutto pronto per “Via Col Vento” edizione 2022. La combinata auto storiche e regata velica sul Trasimeno organizzata dal Camep (Club Auto e Moto d’Epoca Perugino) , si svolgerà sabato 17 settembre lungo le strade che costeggiano il Trasimeno per un percorso complessivo di 130 KM. Il concentramento di tutte le vetture è previsto alle 9 nell’area della concessionaria Ambrosi di Corciano, mentre la partenza sarà per le 10.30 in direzione Castel Rigone, con sosta e visita alla cantina Pucciarella, per concludere la mattinata con il pranzo a Libera Lepre (localita’ Montebuono di Magione) da dove si gode un panorama spettacolare. Il pomeriggio ripartenza in direzione di San Feliciano attraversando Tavernelle, Panicale, Macchie, S. Arcangelo, Magione, Monte del Lago per concludere con la sfilata auto sul lungo lago a S. Feliciano. Una sosta, un gelato tra amici della pro Loco per poi raggiungere il Club velico di Passignano sul Trasimeno dove dopo la regata con le barche dei soci del club si svolgera’ la cena e a seguire le premiazioni . Anche quest’anno è stato riproposto il “concorso fotografico” come nella passata edizione.