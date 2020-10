"Via Birago & Friends", un evento di amicizia e condivisione per la gioia di tutto il quartiere

Nel weekend dal 2 al 4 ottobre piazza Birago è pronta ad ospitare la prima edizione di “Via Birago & Friends”, tre giornate all’insegna del divertimento, della solidarietà e della condivisione dedicate alle persone che vivono nella zona o che comunque sono legate a quella porzione di Perugia. Laboratori per tutte le età, mostre e mercatini, passeggiate, baratto di abbigliamento per bambini, proiezioni cinematografiche e tante altre occasioni per stare insieme e riscoprire la bellezza e la vivacità della vita di quartiere.

L'evento Via Birago & Friends nasce dall'esperienza di vicinanza e di condivisione alternativa che il Covid ha generato nel periodo del lockdown, ed è organizzato da Brilli & Partners con il patrocinio del Comune di Perugia.

Il programma

Si comincia venerdì 2 ottobre alle ore 17 con l’inaugurazione della mostra fotografica di Deborah Lorenzoni “Uno, dieci, centomila volti nel quartiere” a cura di Cap 06124. Fino alle 19, inoltre, sarà possibile barattare vestiti e giocattoli per bambini o conoscere le iniziative dello Sportello Banca del Tempo grazie alle associazioni Riciclamiche e Banca del Tempo. Sarà aperto anche lo sportello TamatOng. Alle 19 degustazione di prodotti tipici a chilometri zero e alle 21 la proiezione del film del 1959 “La banda degli onesti”.

Sabato 3 ottobre è in programma dalle ore 15.30 alle 17 una passeggiata in bicicletta, dalle ore 16 alle 20 il mercatino di prodotti tipici della Cia e alle 17.30 la presentazione del libro “Il sorriso di Clelia” di Anna Martellotti (oltre all’autrice interverrà Mirco Porzi, letture a cura di Ilaria Caspani). Alle ore 18.30 sarà invece la volta del dibattito “La Garbatella di Perugia: un quartiere d’autore” con Marta Lattaioli, Emiliano Napoletti, Paolo Belardi, Margherita Scoccia. Coordina Cristiana Mapelli. Proseguono la mostra fotografica, lo scambio di vestiario e giocattoli per bambini e le iniziative della Banca del Tempo.

Domenica 4 ottobre gli appuntamenti inizieranno dalle 10.30 con il mercatino dei prodotti tipici umbri, l’apertura della mostra fotografica e lo scambio di vestiario e giochi per bambini. Alle ore 10.30 è in programma anche una dimostrazione di risveglio muscolare a cura della palestra Sport’s Connection e alle 11.45 pillole di shiatsu e pratiche di difesa personale (insieme ad Olisticcons). Alle ore 12 sarà la volta, con Il Posticino bio, della scuola di scrub autoprodotto e alle 12.30 gli esperti della parrucchieria Vanity insegneranno ad essere “Belle in ogni occasione”. Alle 13 picnic in piazza e a seguire Dj set con Giopa. Nel pomeriggio mercatino del vino degli agricoltori della Cia e alle 17 evento letterario con “Le Madeleine” di Silvia Buitoni (saranno presenti Rita Boini e Rosella Boriosi). Alle ore 18 l’appuntamento è con lo spettacolo teatrale di e con Graziano Vinti (accompagnamento musicale Claudio Ridolfi) con “Le storie di quartiere”. Gran finale alle 19 con una merenda speciale per tutti.