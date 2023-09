Via Birago, tagli gratuiti di barba e capelli per festeggiare il barbiere Dino

Lo storico barbiere di via Birago, Dino Infarinati, dopo oltre 50 anni di attività ha deciso di abbassare definitivamente le serrande. Per l’occasione il quartiere ha deciso di salutarlo organizzando un pomeriggio all’insegna delle acconciature.

Cap 06124 Aps, l'associazione di residenti e commercianti della via, vuole coniugare il saluto e la festa per Dino a un momento di promozione e possibile rilancio, grazie anche al supporto e alla collaborazione di Ecipa Umbria – Consorzio Futuro, agenzia di formazione.

Nel pomeriggio di venerdì 15 settembre, dalle 16.30, è in programma la festa prima nel negozio di Dino, al civico 15 di via Birago, con i tagli gratuiti di barba e capelli e poi in piazza con un talk e un aperitivo.

Le dimostrazioni di taglio saranno a cura dei giovani allievi dei corsi professionali di Ecipa Umbria della docente Claudia Fabrizi. All'evento parteciperanno rappresentanti del Comune di Perugia; Simone Cecchetti, presidente CNA Umbria Acconciatura e Consorzio Futuro; Giuliano Sorcio, membro della presidenza regionale CNA Pensionati; Marina Gasparri, responsabile regionale imprese settore benessere CNA Umbria e A.D. Ecipa Umbria e Consorzio Futuro.

Come spiegano da Cap 06124: “Con la chiusura di Dino, che saluteremo in maniera affettuosa e festosa questo venerdì, se ne va un pezzo della via. Quello che vogliamo è ricostruire questo pezzo ed è per questo che abbiamo coinvolto Ecipa Umbria e CNA Umbria, che ringraziamo per la sensibilità e per la prontezza dimostrate. Lungo la via e nel quartiere ampio, ormai, sono davvero pochi i barbieri. Questo evento è un momento dimostrativo, ma anche un appello ai giovani professionisti. Venite ad aprire qui. C'è spazio, abbiamo bisogno di questo servizio e i residenti non mancano”.

Infatti il quartiere, grazie al lavoro delle associazioni, ma anche dei privati e dei residenti, negli ultimi anni sta mostrando segni importanti di vitalità. Da un punto di vista commerciale, e visto il bacino potenziale, si tratta di una zona dove poter pensare di inserirsi con la propria attività.