Verso "Seed 2023", Perugia ospita il Nobel dell'architettura Tom Mayne come anteprima dell'evento che si terrà dal 24 al 30 aprile 2023

Sarà l’architetto statunitense Thom Mayne, fondatore dello studio Morphosis e vincitore del Pritzker Prize 2005, il premio mondiale più prestigioso per l’architettura, ad aprire venerdì 16 dicembre a Perugia (Sala dei Notari, dalle 15.30), il primo di una serie di appuntamenti che anticipano Seed 2023. Design Actions for the future, uno dei 9 progetti vincitori dell’avviso pubblico Festival Architettura – II Edizione promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Curato dall’ Istituto Nazionale di Architettura con Fondazione Umbra Architettura e organizzato da Fondazione Guglielmo Giordano, Seed si terrà tra Perugia e Assisi dal 24 al 30 aprile 2023.

“Ritrovarci in Umbria, a Perugia e Assisi, che con l’architettura e la spiritualità hanno un rapporto speciale per parlare di sostenibilità ambientale, culturale e soprattutto umana è un piacere ma anche una grande responsabilità. Il riconoscimento ricevuto dal Mic ci ripaga dell’impegno collettivo e conferma la qualità del partenariato che ha lavorato alla definizione del programma culturale che presenteremo nei prossimi mesi” dichiara Andrea Margaritelli, presidente In/Arch.

Così Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria: “Ancora una volta la Regione ha voluto sostenere concretamente una manifestazione in cui crede con forza e soprattutto di cui condivide la visione del domani, un domani che sappia far coesistere, fino a farli fondere, lo sviluppo economico con il welfare, la salute e l’ambiente nel nome di una sostenibilità vera e pragmatica che trova applicazione concreta proprio in Umbria. Ringrazio gli organizzatori che anche in questa anteprima, dell’evento che si svolgerà poi nel 2023, hanno saputo mettere insieme un programma di alto livello”.

“Sostenere il pensiero progettuale a prova di futuro è ormai la sfida quotidiana di chi ha la responsabilità di ridisegnare città e territori. Manifestazioni come queste ci aiutano a pianificare e prepararci ai cambiamenti necessari che guardano alla nuova filosofia del Design Thinking, dove il pensiero progettuale riguarda l'avere come punto di partenza l'utente umano. Ancora una volta Perugia è al centro di un dibattito sul futuro con una platea di altissimo livello” commenta il sindaco di Perugia Andrea Romizi.

I lavori di venerdì 16 dicembre presso la Sala dei Notari a partire dalle 15,30, saranno aperti dal sindaco di Perugia Andrea Romizi, e oltre alla partecipazione di Tom Mayne in dialogo con Stefano Casciani, sono previsti due i momenti di dialogo in cui si affronteranno i temi della Sostenibilità e sviluppo territoriale con la partecipazione di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Francesco Tufarelli, direttore Generale Presidenza Consiglio dei Ministri, Massimo Mercati, amministratore delegato Aboca, Francesco Orofino, segretario generale dell’ Istituto Nazionale di Architettura e della Città e Salute Pubblica con Filippo Lodi, UNStudio - Amsterdam, Anna Laura Pisello, Università di Perugia e Annalisa Metta, Università Roma Tre.

L’evento è aperto al pubblico, con ingresso libero, sino ad esaurimento dei posti.

Il secondo appuntamento di avvicinamento a Seed si terrà ad Assisi il 27 gennaio alle 17 presso la Sala della Conciliazione.

PROGRAMMA

16 dicembre, ore 15.30 | sala dei Notari, Perugia

ore 15:30

Andrea Romizi, Sindaco del Comune di Perugia

Andrea Margaritelli, Presidente Istituto Nazionale di Architettura

Bruno Mario Broccolo, Presidente Fondazione Umbra per l’Architettura

ore 16

Intervista a Thom Mayne, Pritzker Prize 2005

Introduce e intervista: Stefano Casciani, Direttore Disegno, la nuova cultura industriale.

ore 17

Sostenibilità e sviluppo territoriale

Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria

Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza Consiglio dei Ministri

Massimo Mercati, Amministratore delegato Aboca

Francesco Orofino, Segretario generale Istituto Nazionale di Architettura

ore 17:45

Città e Salute Pubblica / Healthy City

Filippo Lodi, UNStudio – Amsterdam

Anna Laura Pisello, Università di Perugia

Annalisa Metta, Università Roma Tre

SEED Design Actions for the Future 2023

SEED, termine che in inglese significa “seme” a richiamare la volontà di contribuire a far germogliare un pensiero collettivo orientato ad un’azione trasformativa, è un programma multidisciplinare curato da Istituto Nazionale di Architettura, Fondazione Umbra Architettura insieme a numerosi partner pubblici e privati e organizzato da Fondazione Guglielmo Giordano, vincitore della II edizione del Festival dell’Architettura del Mic, che si svolgerà tra Perugia e Assisi dal 24 al 30 aprile del 2023. Duplice l’obiettivo dell’iniziativa: invitare cittadini, istituzioni, imprese, scuole ed esperti a riflettere su alcune delle principali tematiche che caratterizzano le traiettorie di sviluppo delle nostre città e territori e ridefinire il concetto di sostenibilità, rimettendo al centro l’umanità e la pace.

Seed Design Actions for the Future 2023 in cifre

La community di SEED, in continua crescita, coinvolge ad oggi 34 partner, tra pubblici e privati, nazionali e internazionali che saranno resi pubblici la prossima primavera unitamente al programma, alla presenza di un rappresentante della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Oltre 70 iniziative animeranno le città di Perugia e Assisi nella primavera del 2023, tra incontri, mostre, installazioni, spettacoli rivolti ad un pubblico vasto ed eterogeneo, di architetti, urbanisti, designer, istituzioni pubbliche e private, imprenditori, cittadini ed esperti, scuole.

Oltre 100 gli ospiti. Tra le figure di rilievo nella scena culturale contemporanea si citano: Alfonso Femia, Alper Derinbogaz, Antonio Brunori, Benedetta Tagliabue, Donatella Caprioglio, Michele De Lucchi, Doriana Mandrelli, Franco Purini, Giovanni Bietti, Guendalina Salimei, Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta), Laura Ragazzola, Liu Xiaodiu, Marco Tortoioli Ricci, Mario Tozzi, Massimiliano Fuksas, Michele De Lucchi, Massimiliano Valdinoci, Novella B. Cappelletti, Paolo Portoghesi, Patricia Urquiola, Piergiorgio Oddifreddi, Telmo Pievani, Vito Mancuso.