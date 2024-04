A Cannara prosegue l’appuntamento con il gusto, è ancora Festa della Vernaccia

Prezzo non disponibile

Dal 12/04/2024 al 14/04/2024

Cannara

Un fine settimana all'insegna della Festa della Vernaccia a Cannara, tra piatti gustosi, musica e spettacolo. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, infatti, è di nuovo in programma l’evento, organizzato da ProAvis e Avis Cannara sezione ‘Lucio Pasqualoni’, che celebra il vino passito rosso Doc tradizionale tipico del territorio.

Tutte le sere dalle 19.30 e domenica anche a pranzo dalle 12.30 è aperto lo stand gastronomico Al Cortile Antico, gestito da Avis Cannara, che propone piatti a base di vernaccia e altre prelibatezze culinarie. Sempre Al Cortile Antico, nei tre giorni è attivo il disco pub con aperitivo prima di cena dalle 18.30 e musica live dalle 21: venerdì 12 ci sarà Skizzy e il karaoke, sabato 13 il concerto di Mario Manero e domenica 14 quello di Crossing over.

Il programma di domenica prevede, inoltre, nel pomeriggio, alle 15.30 in Piazza Baldaccini, lo spettacolo musicale Si-la-re-do la soluzione. Alle 17 al Cortile Antico, il Concerto musicale ‘Francesco Morlacchi’ di Cannara proporrà il Concerto di Primavera in cui saranno eseguiti i due brani con cui ha ottenuto il quarto posto al concorso bandistico internazionale Flicorno d’Oro 2024 di Riva del Garda. Infine, sempre Al Cortile Antico alle 17.30, ci sarà il consueto appuntamento con una sfida orizzontale alla cieca per la premiazione delle vernacce amatoriali.