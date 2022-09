Ancora un fine settimana di vendemmia "aperta" con le cantine del Movimento Turismo del Vino

Indirizzo non disponibile

Un nuovo fine settimana dedicato alla vendemmia si prepara per il 17 e domenica 18 settembre, quando le cantine del Movimento Turismo del Vino apriranno le porte per svelare i segreti della più antica tradizione legata alla produzione del “nettare degli dei”.

Ancora degustazioni, pranzi in cantina e pic nic in vigneto, aperitivi al tramonto e passeggiate e, immancabile, la raccolta dell’uva e la pigiatura come si faceva una volta, a piedi nudi dentro ai tini.

Gli appuntamenti delle cantine MTV Umbria

Assisi e Spello

Saio Assisi

Via Campiglione, 94/A - Assisi

Tel. 335/8374784 - 338 2304328

www.saioassisi.it; info@saioassisi.it

Saio Assisi propone domenica 18 settembre dalle 10 alle 16 la vendemmia di una volta: raccolta e pigiatura dell’uva come si faceva una volta e pranzo con pic nic.

Il benvenuto sarà dato negli spazi esterni adiacenti alla sala degustazione SAIO Wine Shop così come la partenza per il percorso in vigna.

Bacheche informative sul vino e la viticoltura accompagneranno gli ospiti alla scoperta del vino e della viticoltura assaggiando qualche chicco d’uva lungo il percorso.

L’arrivo è previsto nel punto più panoramico della tenuta tra vigneti, uliveti e querce secolari, a 800 m dalla basilica di San Francesco. Qui si terranno la vendemmia e la pigiatura dell’uva come una volta. Pic nic in Vigna all’ombra della veranda toccando Assisi con un dito.

Menù modificabili per vegetariani, vegani o esigenze alimentari particolari.

Prezzo a persona

€ 30,00 / Bambini/Ragazzi > 5 anni € 18,00 / Bambini < 5 anni gratis

I posti sono limitati.

info@saioassisi.it

Montefalco e Bevagna

Agricola Mevante

Via Madonna della Neve, 1, 06031 Bevagna PG

Tel.:349 805 7501

www.agricolamevante.com - info@agricolamevante.com

sabato 17 e domenica 18 Settembre dalle 10.30 alle 19.30 Mevante propone degustazioni in cantina in abbinamento a prodotti tipici (15 euro), e dalle 20.30 alle 23.30 cena con degustazione vini (40 euro).

Inoltre dalle 13 alle 16 pranzo in abbinamento ai vini della cantina (40 euro).

Domenica 18 Settembre verrà inoltre offerto anche un aperitivo al tramonto con musica (dalle 17.30 alle 19.30, costo 25 euro).

Fattoria Colleallodole - Antano Milziade Eredi

Via Colle Allodole, 3 - Bevagna

Tel. 0742 361897/335 8342207

www.fattoriacolleallodole.it - info@fattoriacolleallodole.it

La Fattoria Colleallodole aprirà le sue porte per Cantine Aperte in Vendemmia il 17 Settembre dalle ore 18 alle 23.

La Fonte di Bevagna

Via le case, 11 - Bevagna

Tel. 393/0222229 - 340/2560402

www.lafontedibevagna.it - info@lafontedibevagna.it

Con il programma “Aperitivo in vendemmia” sabato 17 Settembre la Cantina rimarrà aperta dalle 18 alle 23 per vedere da vicino le operazioni di produzione del vino, assaggiare il mosto e scoprire di più su questo particolare momento della vita in cantina.

Costo 15 euro a persona, con la “merenda contadina”, tagliere tipico e calice di vino

Il 18 Settembre, invece, a partire dalle 12.30 il Pranzo della vendemmia - A tavola come una volta”, un pranzo ispirato dalla tradizione, una tavola conviviale con i sapori autentici della vendemmia come la facevano i nostri nonni. Costo 35 euro a persona, vini inclusi.

Le Cimate

Via Cecapecore, 41 - Montefalco

Tel. 0742/261771 - 349/5883588

www.leciomate.it; info@lecimate.it

Sabato 17 Settembre, dalle 12 alle 15, Le Cimate aspetta i winelovers per visite guidate in cantina, degustazione di vini DOC e DOCG in abbinamento a un light lunch con prodotti tipici umbri. Il costo è di 30 euro a persona.

La visita guidata in cantina prevede una degustazione di 5 vini: Trebbiano Spoletino doc, Rosato di Sagrantino IGT, Montefalco Rosso doc, Montefalco Sagrantino DOCG, Trebbiano Spoletino passito DOC accompagnato da assaggi dell’ olio Evo “Le Cimate”. Costo 15 euro a persona.

Domenica 18 Settembre, dalle 11 alle 15.30, sarà possibile partecipare alla vendemmia e alla pigiatura a piedi nudi; a seguire ci sarà l'assaggio dei mosti ed è previsto un pranzo in abbinamento a 4 vini. Costo a persona 60 euro.

Per i più romantici, invece, dalle 17.30 alle 22 è previsto un aperitivo al tramonto con visita in cantina, degustazione di vini in abbinamento a pizza gourmet by Quirinos. La serata sarà allietata dal gruppo “Musica Muta” e da un'esposizione artistica di dipinti.

Perticaia

Loc. Casale - Montefalco

Tel. 0742/379014

www.perticaia.it - info@perticaia.it

Sabato 17 Settembre, dalle 10 alle 18, va in scena il programma “Dalla botte al bicchiere”: assaggio dei vini della selezione dalla fermentazione alla bottiglia. Visita in cantina accompagnata finger food locali, e degustazione del nuovo spumante Brut, Trebbiano Spoletino ed evoluzione del Sagrantino, partendo dalla spillatura in acciaio, passando a quella in legno e concludendo l’esperienza con la comparazione dell’annata di Sagrantino corrente con la 2005.

Domenica 18 dalle 17.30 alle 19.30 nuovo appuntamento con “Vino e territorio": 4 vini della selezione in abbinamento a 4 eccellenze del territorio umbro. Solo su prenotazione al 0742/379014 o info@perticaia.it

Todi

Cantina Roccafiore

Voc. Collina, 110/A 06059 Todi, Chioano PG

+39 075 8942746 natalia@cantinaroccafiore.it

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, la Cantina offre sabato 17 Settembre, dalle 10 alle 18 , la possibilità di effettuare visite guidate alla tenuta, con degustazioni dei vini Roccafiore (su prenotazione).

Colli Perugini

Chiorri

Via Todi, 98 - Perugia

Tel. 075/607141 - 339/1885087

www.chiorri.it; info@chiorri.it

La cantina propone, nella giornata di sabato 17 Settembre, degustazioni e visite guidate in cantina a partire dalle 16.30 e fino alle 20.

Cantina Goretti

Via del Pino, 4 - Pila (Perugia)

Tel. 075/607313

www.vinigoretti.com; goretti@vinigoretti.com

La cantina Goretti propone l’esperienza della vendemmia domenica 18 Settembre dalle 11 alle 16.

Sasso dei Lupi

Via C. Faina, 18 - Marsciano

Tel. 320/6651752

www.sassodeilupi.it - info@sassodeilupi.it

La cantina accoglierà gli eno-innamorati sabato 17 Settembre per uno speciale “Aperitivo del Vignaiolo” dalle ore 16 alle 19.

Cantina Baldassarri

Vocabolo Pianelli, 1

06050 Collazzone (PG)

Tel. +39 0758707299 Fax. +39 0758707299 cantinabaldassarriluciano@gmail.com

La Cantina Baldassarri attende i suoi visitatori con l’evento “Sempre vuoto” per domenica 18 Settembre. Dalle ore 19.30 gli ospiti saranno intrattenuti con un aperitivo in cantina e musica live, alle 21.30 ci sarà un concerto e a seguire vari djset. Prenotazioni al numero 392.8218743

Torgiano

Lungarotti

Viale Giorgio Lungarotti - Torgiano

Tel. 075/9886649 - 0742/378868

www.lungarotti.it - enoteca@lungarotti.it

Sabato 17 a Torgiano ore 11.30 e ore 15.30 visita guidata alla cantina, a seguire degustazione.

Domenica 18 Settembre alle ore 11.30 si terrà la visita guidata alla cantina, a seguire la degustazione.

In tutte le giornate di Cantine Aperte in Vendemmia apertura Museo del Vino 10-13/15-18 - costo biglietto € 5,00.

Info: prenotazionimusei@lungarotti.it – osteriadelmuseo@lungarotti.it - 075 9880200 - 0759880510.

Terre Margaritelli

Loc.Miralduolo - Torgiano

Tel. 075/7824668

www.terremargaritelli.it - info@terremargaritelli.it

Domenica 18 Settembre Terre Margaritelli propone la Vendemmia di Pinocchio, una passeggiata tra i filari in compagnia di pinocchio per scoprire come l’uva diventa vino.

Il percorso didattico inizierà alle 11.30, alle 12 si terrà un piccolo laboratorio sulla produzione del vino con i grappoli raccolti in vigna e la pigiatura con i piedi (si consigliano gonna campagnola per lei e pantaloni corti per lui). Alle 13 ci sarà il pranzo e alle 15 per i più piccoli ci saranno i Giochi di un tempo con Ludo Bus Mamma mia.

Costi di partecipazione: adulti e ragazzi 35 euro; bambini sotto i 12 anni 25 euro. Bambini sotto i 6 anni gratis. Il prezzo comprende l’intero programma: passeggiata, vendemmia, pranzo e giochi

(Menù: Salumi, formaggi, bruschette, lasagna al ragù, padellaccia di maiale con erba saltata e torta al testo, dolce - In caso di allergie o intolleranze chiediamo di comunicarlo all’atto della prenotazione).

Per info e prenotazioni: info@terremargaritelli.com - tel. 075-7824668

Trasimeno e Alto Tevere

Azienda agraria Carlo e Marco Carini

Str. del Tegolaro, 2 - Colle Umberto, Perugia

Tel. 348/3994939 - 075/6059495

www.agrariacarini.it - info@agrariacarini.it

La cantina Carini, in occasione di Cantine aperte in Vendemmia, propone un variegato programma:

il 18 Settembre: brunch della domenica in vendemmia (su prenotazione)

ore 10: Colazione di benvenuto

ore 10.30 Passeggiata alla scoperta di Vigna Tegolaro, dell'oliveto secolare e dei luoghi di produzione del vino. Durante il percorso i bambini potranno raccogliere l'uva in una cassettina e assaggiare poi il mosto. Non mancherà il selfie con la nuova BIG BENCH.

ore 12 Brunch con prodotti dell'Az. Agraria Carini in abbinamento a un calice di vino a scelta tra Rile e Oscano.

Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 19.30 degustazione dei prodotti dell’azienda con torta al testo (su prenotazione). Tutti i sabato mattina ore 11.00 tour della tenuta + degustazione (su prenotazione)

Madrevite

Via Ciabano, 36/2 Loc.Vaiano - Castiglione del Lago

Tel. 075/9527220 - 347/0046160

www.madrevite.com; info@madrevite.com

Torna l’appuntamento con PICNICCO alla cantina Madrevite anche in occasione di Cantine aperte in Vendemmia, per 17 e 18. Orario dalle 18 alle 23.F

Terni

Cantina Violati

Via Quadrelletto, 11, 05029, San Gemini (TR) tel +39 0744 630151| 339 22 74 406 info@violati.it

Sabato 17 Settembre la Cantina Violati aprirà le sue porte per Cantine Aperte in Vendemmia.

Cantina Castello di Montegiove

via Beata Angelina, 1 05010 Terni

tel 0763/837473 - info@castellomontegiove.com

Sabato 17 Settembre, dalle 10.30 alle 18, il Castello sarà aperto per visite guidate (castello medievale e cantina) alle 10.30 e alle 15, con degustazione finale di 3 vini. Costo 25 euro a persona, prenotazione richiesta.

Azienda Agricola Palazzone

Località Rocca Ripesena, 68, 05018 Rocca Ripesena TR

+39 0763 344921

+39 370 1091749 / +39 371 4303039

info@palazzone.com

La cantina Palazzone resterà aperta nelle quattro giornate di Cantine Aperte in Vendemmia per accogliere i visitatori in una full immersion a base di uva e filari, naturalmente assaggiando le prelibatezze del territorio, con possibilità di pranzare. Orario dalle 10 alle 17, con prenotazione obbligatoria.