INVIATO CITTADINO Velimna parla al mondo col linguaggio universale della musica

Velimna parla al mondo col linguaggio universale della musica… malgrado la pandemia. C’era una volta il Concerto di Capodanno. E può esserci ancora, sebbene in mutate forme. La Pro Ponte non rinuncia alla propria vocazione associativa e culturale. Lo dimostra l’iniziativa tenuta nei locali di via Tramontani, sede dell’Associazione presieduta da Antonello Palmerini.

Ce ne dà notizia l’addetto stampa e amico Gino Goti il cui figlio, Alessio, si è preso cura delle riprese e della post produzione, affiancato dal direttore della fotografia Fausto Chiabolotti.

Per Capodanno, da Ponte San Giovanni è così partito il concerto augurale, comprendente musiche classiche e tradizionali del periodo natalizio: Mendellsohn, Berlin, Bach, Beal-Boothie, Gruber e Rutter.

La compagine dei musicisti (Quartetto d’archi “Pro Art”) era composta da Alessia Monacelli e Stefano Franca (primo e secondo violino), Elga Ciancaleoni (viola) e Ermanno Vallini (violoncello). Tutti dotati di mascherine di gala firmate Velimna.

Vettori del messaggio musicale, gli immancabili Facebook e Instagram.

Fra coloro che hanno seguito la performance, tanti amici, colleghi, estimatori, non solo ponteggiani, ma anche amici in diaspora per vari Paesi europei. Fra nostalgia e orgoglio identitario.

La registrazione era avvenuta nella sede dell’Associazione, in un contesto particolarmente curato dai soci Marcello, Francesca, Beatrice, Roberta, Vania: una suggestiva scenografia intonata a Velimna e agli Etruschi.

A richiesta di tanti, il concerto sarà riproposto anche dalle emittenti televisive regionali. Un modo efficace per mettere in sinergia cultura associativa e musica, voglia di contrastare la peste pandemica che intristisce e isola.