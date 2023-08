UWine, la promozione del territorio passa anche dal bicchiere: a Perugia l'eccellenze delle cantine umbre

“U” come Umbria e “Wine” come Vino. Un binomio di eleganza e gusto pronto ad animare il centro storico di Perugia. Dall’amore per la propria terra l'associazione Openmind Perugia ha ideato l'evento enogastronomico “UWine” in programma dal 15 al 17 settembre 2023.

Tutto nasce per valorizzare la città e le eccellenze del territorio attraverso eventi ed incontri tematici, con l’obiettivo di riunire in un luogo come quello del capoluogo umbro i migliori produttori umbri, per una tre giorni all’insegna del vino.

Un evento quindi per promuovere il buon vino, il territorio umbro e fornire un motivo in più ai visitatori per apprezzare una regione come l’Umbria, culla di sapori e terra di eccellenze.

Corso Vannucci, piazza della Repubblica, piazza Italia e i giardini Carducci si animeranno con le degustazioni di 33 cantine umbre e i migliori food truck della regione, con tutto street food Made in Umbria, per tre giorni ricchi di iniziative e anche all’insegna dell’intrattenimento: musica (due stage musicali live non-stop fino a tarda notte), incontri tematici sul “nettare degli Dei” con esperti del settore e sommelier, podcast ed eventi speciali per quello che si preannuncia come un momento unico di incontro e condivisione.