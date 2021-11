INVIATO CITTADINO Un secolo di vita, l’Università per Stranieri di Perugia si racconta al mondo

In diretta e in streaming, il 2 e 3 dicembre, l’Unistra racconta una storia lunga un secolo.

Una narrazione che si dipana nella modalità del Convegno, cui daranno voce e volto – fra gli altri – personaggi di rango come Alberto Grohmann, Fabrizio Bracco, Renato Covino, Erminia Irace, Alberto Stramaccioni, Luciano Tosi.

Rivendicare orgogliosamente, di fronte alla città e alla comunità internazionale degli italianisti, un secolo di attività didattica e scientifica dell’istituzione (1921-2021), prendendo le mosse dalla ricca e preziosa documentazione custodita presso il suo archivio storico. Documentazione anche di natura iconografica, in grado di raccontare in immagini, inequivocabili e rare, presenze e valori.

Della partita, ovviamente, il rettore De Cesaris, Marina Sereni, viceministro degli Affari Esteri, Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia, Giovanna Giubbini per la Sovrintendenza di Perugia, Andrea Capaccioni in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, e Roberto Vetrugno, delegato rettorale alla valorizzazione del patrimonio documentale dell’Ateneo.

Tre sessioni scandiranno l’importante evento. Recupero della memoria con interventi dei padri fondatori. Ma anche messa in luce di aspetti ‘domestici’ e meno eclatanti, sebbene non meno significativi. Seguirà il dibattito.

La didattica, l’arte e la politica di promozione linguistica della Stranieri… non sono che alcune delle scansioni narrative dell’affascinante ricostruzione identitaria.

All’insegna dello slogan: non tutto, ma di tutto. Al fine di fornire le coordinate di una grande rappresentazione di storia e di cultura. Quella da portare al bavero della giacca come distintivo di una passione per l’Italia con cui l’Unistra ha contagiato il mondo. Una pandemia di quelle immensamente belle.