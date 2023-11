Università per stranieri, lectio magistralis dell'ambasciatore del Messico

L’Università per Stranieri di Perugia ospita una lectio magistralis di eccezionale rilievo, tenuta da una delle voci più autorevoli in materia di questioni internazionali: l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba.

L’appuntamento è per martedì, 7 novembre, alle 14, nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga. Durante l’evento, l’ambasciatore de Alba discuterà un argomento tanto complesso quanto attuale: “La questione migratoria in Messico”. Una tematica che ha radici profonde e che continua a influenzare le politiche e i rapporti tra paesi a livello globale. L’incontro si preannuncia come un momento di profonda riflessione e di scambio culturale, che fornirà preziosi spunti sia agli esperti del settore sia al pubblico interessato a comprendere meglio le dinamiche della migrazione e il ruolo del Messico in questo contesto. L’evento, moderato da Giovanna Scocozza, delegata rettorale per le Relazioni Internazionali, sarà introdotto dal Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Valerio De Cesaris. La sua presenza sottolinea l’importanza che l’Ateneo attribuisce a questi incontri, volti a favorire il dialogo e la condivisione di conoscenze a livello internazionale.