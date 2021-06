Università di Perugia, incontro “Hospitality Management: opportunità e sfide per l'Umbria”

Quinto incontro di Uth – Umbria tourism hub, ciclo di seminari del corso di laurea in Economia del Turismo di Assisi

Venerdì 4 giugno 2021, alle ore 15, online su Microsoft Teams, incontro sul tema “Hospitality Management: opportunità e sfide per l'Umbria”, quinto appuntamento del ciclo “Uth Incontri d’Assisi”, progetto di formazione, disseminazione e networking promosso dal corso di laurea in Economia del Turismo del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, con l’obiettivo di mettere in rete Istituzioni, imprenditori, studenti e ricercatori e aprire uno spazio di confronto e discussione sui problemi del turismo.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali da Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, di Luigi Farenga, Vice Direttore del Dipartimento di Economia, Stefania Proietti, Sindaco di Assisi, Francesco Scaglione, Presidente CdL in Economia del Turismo.

Seguirà una tavola rotonda, introdotta e coordinata da Simone Splendiani, docente di Management delle Imprese Turistiche, con gli interventi di Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Simone Fittuccia, Presidente Federalberghi Umbria, Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Confindustria Alberghi, Matteo Fortunati, Presidente AssoTurismo Confesercenti Umbria, Adolfo Onori, Presidente Agritur Umbria, Sabrina Tomba, Presidente Abba Ass. B&B e Affittacamere Orvieto, Claudio Baldoni, Presidente Faita Umbria, Erminia Casadei, Associazione Direttori d'Albergo Umbria, Stefano Chiesa, Direttore Hotel Brufani di Perugia.

Il link all’aula digitale può essere richiesto alla Segreteria Organizzativa, scrivendo all’email: pietro.ronca@unipg.it