Unità d'Italia, le celebrazioni del 14 settembre a Perugia

Le celebrazioni a ricordo del 14 settembre 1860, data che ha sancito la liberazione di Perugia dal dominio pontificio e la conseguente annessione all’Italia, si articolano in tre momenti principali: le celebrazioni ufficiali (14 settembre); la rievocazione storica e il simbolico gemellaggio con altre città d’Italia (16 settembre); la festa popolare a Borgo Sant'Antonio (Corso Bersaglieri) che ha sempre mantenuto vivo il ricordo di quei fatti (17 settembre).

Il 14 settembre 1860 dallo scorso anno è diventata una ricorrenza cittadina e si pone in continuità con il ricordo delle stragi del 20 giugno 1859, in cui i perugini pagarono un duro prezzo per l’Unita d’Italia.

L’ingresso dei Bersaglieri da Porta Sant’Antonio e dei Granatieri da Porta Santa Margherita è il suggello della ritrovata libertà e dei valori risorgimentali che hanno sempre contraddistinto il popolo perugino.

Programma

Giovedì 14 settembre 2023

ore 9.30

Cimitero monumentale di Perugia

Cerimonia al “Monumento che ricorda i caduti del XIV Settembre 1860”.

ore 10.15

Porta Sant’Antonio

Deposizione di una corona.

ore 11.30

Porta Santa Margherita

Deposizione di una corona a ricordo dei Granatieri di Sardegna.

ore 12.30

Via XX Settembre - Parco della Pescaia

Omaggio al Monumento ai Bersaglieri e breve ricordo del Bersagliere Renato Salucci, cui è intitolata la Fanfara Umbria.

ore 16.00

Corso Vannucci - Palazzo Graziani “Salone del Brugnoli”, sede della Fondazione Perugia

Saluto di Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria e di Andrea Romizi, Sindaco di Perugia, alle Autorità civili e militari.

Interventi dei rappresentanti del “Comitato consultivo per le Celebrazioni del XIV settembre 1860”.

Sabato 16 settembre 2023

ore 11.15

Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori

Saluto di Andrea Romizi, Sindaco di Perugia, e di Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura, a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno.

ore 11.45

Piazza IV Novembre

Concerto della Fanfara di Ascoli Piceno.

ore 16.00

Ritrovo delle Fanfare dei Bersaglieri a Porta Sant’Antonio per la sfilata in centro.

Ritrovo della Brigata dei Granatieri di Sardegna in Corso Cavour alta e sfilata in centro.

ore 16.30

Saluto delle Fanfare dei Bersaglieri al Borgo e partenza attraverso Corso Bersaglieri, Via Pinturicchio, Arco Etrusco, Via U. Rocchi fino a Piazza IV Novembre.

ore 16.30

Saluto della Musica dei Granatieri a Borgo XX Giugno e partenza da Corso Cavour alta, Via Marzia, Via Baglioni (con sosta davanti alla lapide in memoria del Tenente Leopoldo Pellas) fino a Piazza IV Novembre.

ore 17.00

Piazza IV Novembre

Saluto delle Autorità.

ore 17.30

Sfilata dei Bersaglieri e dei Granatieri fino a piazza della Repubblica con esibizione della Fanfara dei bersaglieri e della Musica dei Granatieri.

Domenica 17 settembre 2023

Festa dei Bersaglieri al Borgo Sant’Antonio Porta Pesa. Alle ore 11, in particolare, è prevista la cerimonia di intitolazione del Largo del Cassero di Sant’Antonio.

