“(As)saggi di letteratura italiana, tinti di peruginità”, la presentazione alla Stranieri è un successo

Successo in Aula Magna di Palazzo Gallenga per il volume “(As)saggi di letteratura italiana, tinti di peruginità”, un libro bilingue di grande originalità.

Un bilinguismo legato al fatto che questo profilo storico-antologico della letteratura italiana (dalle origini ai giorni nostri) ha la specificità di avere la versione in dialetto perugino dei brani antologizzati.

Ne hanno parlato con l’autrice Nuvoletta Giugliarelli, e col curatore, Sandro Allegrini, il rettore della Stranieri, Valerio De Cesaris (che ha scritto una nota introduttiva dal titolo “La letteratura al servizio del lettore”) e l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano che ha donato una sua nota di apprezzamento: “Conoscere Perugia attraverso la sua lingua” [la recensione a breve nella rubrica LETTI PER VOI].

Letture in italiano standard di Rita Castigli che ha tradotto in lingua inglese la prefazione di Allegrini. Letture delle versioni in lingua perugina affidate all’attore Gian Franco Zampetti.

Presenze così numerose che l’evento, inizialmente previsto in Aula VI, si è dovuto tenere in Aula Magna.