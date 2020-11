Università degli Studi di Perugia, "Gesti che non feriscono": workshop-concorso di graphic design

Si concluderà mercoledì 25 novembre 2020 il workshop-concorso di graphic design “Gesti che non feriscono” per l’ideazione di una campagna comunicativa istituzionale contro la violenza di genere.

Nel corso del pomeriggio (dalle ore 15:30 alle ore 18:30 circa) un qualificato Grand Jury internazionale selezionerà la proposta vincitrice che nelle settimane successive sarà diffusa sia online, tramite i canali social dell'Università degli Studi di Perugia, sia offline, tramite affissioni negli spazi dell'Ateneo e della città di Perugia.

Il workshop, ideato e organizzato sinergicamente dal Corso di Laurea in Design del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia (Presidente e responsabile scientifico Professor Paolo Belardi) e dal "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" dell'Università degli Studi di Perugia (referente per l'iniziativa Professoressa Giuseppina Bonerba), è stato avviato il 20 ottobre scorso.

Il workshop ha visto impegnati circa 60 studenti, iscritti al Corso di Laurea in Design dell’Ateneo perugino e coordinati dai Professori Giuseppina Bonerba, Valeria Menchetelli, Paul Henry Robb e Benedetta Terenzi con il contributo di Dino Amenduni. Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità telematica mediante la piattaforma Teams. Mercoledì 25 pomeriggio ogni gruppo partecipante al workshop-concorso presenterà la propria proposta.

Particolarmente prestigiosa è la composizione del Grand Jury internazionale. Ecco tutti i nomi: Elisa Celestini Google Account Executive, Attivista della community women@; Martina Ciprini Università degli Studi di Perugia, Rappresentante degli studenti; Mirella Damiani Università degli Studi di Perugia, Responsabile Sportello antiviolenza Unipg; Elizabeth DeLuna St. John’s University (NY), Professor; Silvia Fornari Università degli Studi di Perugia, Coordinatrice Sportello antiviolenza Unipg; Elisabetta Furin Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, Docente di Design; Ida Gentile Regione Umbria, Referente Ufficio Stampa della Regione Umbria; Giovanni Gigliotti Università degli Studi di Perugia, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; Carmine Iorio Università degli Studi di Perugia, Rappresentante degli studenti; Laura Marozzi Università degli Studi di Perugia, Responsabile Ufficio comunicazione istituzionale, social media e grafica; Giorgio Eduardo Montanari Università degli Studi di Perugia, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche: Maurizio Oliviero Università degli Studi di Perugia, Magnifico Rettore; Maria Giuseppina Pacilli Università degli Studi di Perugia, Membro del CUG: Roberto Rettori Università degli Studi di Perugia, Delegato del Rettore per il settore Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica: Aimone Romizi Cantante rock: Margherita Scoccia Comune di Perugia, Assessore all'Urbanistica: Mario Tosti Università degli Studi di Perugia, Delegato del Rettore per il settore Umane risorse. Il ruolo di assistenza ai lavori del Grand Jury sarà svolto dalla Professoressa Valeria Menchetelli.