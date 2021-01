Università di Perugia, "Pensare l’umano nell’era dell’Intelligenza artificiale"

L'umano, le macchine e l'intelligenza artificiale. E tutto parte da una domanda: "Siamo condificabili?". Il Centro studi Hirc (Uomo culture e relazioni) del dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell'Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con Université Catholique de Lyon, all'interno del corso Storia della filosofia del corso di laurea in Filosofia e scienze e tecniche psicologiche, organizza un ciclo di tre seminari di ricerca "volti all’esplorazione e alla problematizzazione del paradigma transumanista, nutrito dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale".

Organizzato nel quadro del progetto Carisma (Christian anthropology in the Era of transhumanism and artificial intelligence), lanciato dall’Université Catholique de Lyon, il ciclo è animato dai ricercatori del gruppo "Âme, Intelligence, Robot" (Air), creato in seno all’International Human Being Research Center (IHRC), coordinato dall’Università degli Studi di Perugia.

Il primo appuntamento è per il 14 gennaio sulla piattaforma Teams.