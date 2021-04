Università di Perugia, al via Apericerca 2021: dieci aperitivi scientifici con quindici ricercatori

Al via l’edizione 2021 di Apericerca, con dieci appuntamenti, sino al 1° luglio, sempre di giovedì, che vedranno protagonisti quindici ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia: ‘aperitivi scientifici’ che tratteranno vari argomenti di diversi settori per ‘dissetare’ la curiosità dei partecipanti.

Il primo appuntamento, giovedì 29 aprile alle 21, online, sarà dedicato al tema “Diabete e staminali” con gli interventi di Giuseppe Basta e Pia Montanucci, del Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia.

Può una cellula curare il diabete? Un promettente campo di ricerca ha l’obiettivo di impiegare le cellule staminali per guarire la malattia diabetica sarà il tema dell’incontro di apertura. Questo è il link per le prenotazioni.

Gli incontri, spiega una nota dell'Universitò, fino al 13 maggio, si terranno online su piattaforma Zoom: modalità di svolgimento, orari e aggiornamenti saranno disponibili su www.apericerca.it La prenotazione, sempre online, è obbligatoria e ai primi 50 iscritti al termine dell’evento sarà inviato un buono per un aperitivo da consumare entro fine anno in un locale del centro storico. Dopo la prenotazione, entro 24 ore dall'inizio dell'evento, verrà comunicato il link per seguire l’incontro. Tutti gli aggiornamenti su luogo e modalità di svolgimento degli appuntamenti dopo il 15 maggio saranno comunicati sempre su www.apericerca.it. Per informazioni: info@apericerca.it - 075 4659547 - 348 6976450. Ci si può già prenotare anche per il secondo incontro del 6 maggio sul tema “I segreti dei muri” al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apericerca-6-maggio-2021-i-segreti-dei-muri-150820244411