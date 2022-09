Una suggestiva "caccia al diavolo" protagonista della prossima Sagrantino Experience e Montefalco

Indirizzo non disponibile

Il prossimo appuntamento di ‘Sagrantino experience’ in programma venerdì 30 settembre e sabato primo ottobre, alle 11, alle 13.30 e alle 16, propone una speciale ‘caccia al diavolo’ alla cantina Scacciadiavoli di Montefalco. Oltre al gioco di parole, la suggestiva iniziativa fa parte del cartellone per enoturisti promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino. Negli orari indicati si potrà effettuare la visita della cantina, con la degustazione di tre vini Scacciadiavoli, e partecipare a un originale focus sull’origine del nome della struttura. Ai visitatori sarà inoltre proposto di utilizzare una mappa per andare alla scoperta di tre siti dove si trovano quadri che raccontano l’eterna lotta tra bene e male rappresentato dal diavolo.

Il fine settimana successivo, il programma proporrà il primo dei quattro ‘Sagrantino trek in autunno’, occasioni per immergersi tra i caldi colori del foliage dei vigneti in questa stagione, facendo escursioni guidate alla scoperta dei territori del vitigno autoctono di Sagrantino. L’appuntamento è domenica 9 ottobre con partenza da e arrivo alla cantina ‘La Fonte azienda agricola’ di Bevagna.