Una serie di appuntamenti per scoprire gli angoli più nascosti e suggestivi di Perugia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/08/2022 al 28/08/2022 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Scoprire o riscoprire le bellezze di Perugia meno note sarà ancora una volta possibile grazie alle speciali escursioni e visite guidate di Gran Tour. Si parte giovedì 25 agosto, alle 19, con la visita in cima alla Torre degli Sciri per ammirare un tramonto mozzafiato. Gradino dopo gradino, una visita guidata per conoscere la storia dell’unica superstite tra le decine di torri che nel Medioevo caratterizzavano lo skyline di Perugia e visiteremo anche le due cappelle da poco restaurate.

Venerdì 26 agosto, ore 17, visita guidata ai “capolavori della Galleria Nazionale dell’Umbria”: da Perugino a Pinturicchio, passando da Piero della Francesca a Bonfigli. Sala dopo sala del più importante museo dell’Umbria, un viaggio nella storia della città attraverso i capolavori di grandi artisti.

Sabato 27 agosto, ore 21, una romantica passeggiata nel centro storico nei “luoghi di Marianna Florenzi”, una delle donne più colte dell’Ottocento perugino, salita ala ribalta delle cronache rosa dell’epoca per la sua storia d’amore con il principe Ludwig di Baviera.

Domenica 28 agosto, alle 10.30, visita guidata alla Villa del Colle del Cardinale. La maestosa residenza privata di Fulvio Della Corgna rappresenta un monumento unico in Umbria.