Una nuova esperienza immersiva nel foliage autunnale di Montefalco con Sagrantino Experience

Un nuovo appuntamento dedicato al trekking trai colori e i paesaggi disegnati dal foliage della vite di Sagrantino in questa stagione: è la prossima esperienza di Sagrantino experience che, domenica 6 novembre a Montefalco aspetta tutti per affrontare un percorso ad anello di circa quattro chilometri e mezzo, aperto anche ai bambini dai 9-10 anni, accompagnati dalla guida escursionistica ambientale Aigae Cristiano Ceppi.

La partenza è prevista alle 9dalla Cantina Colle Ciocco. Al rientro in cantina sarà possibile una visita della struttura e la degustazione di vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici. L’ultimo appuntamento con il trekking in autunno, che chiude il cartellone di Sagrantino experience, sarà domenica 20 novembre e coinvolgerà ‘Il Frantoio di Bevagna’.