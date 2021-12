Una mostra contro la violenza, la solidarietà di Siulp e Margot agli attacchi ad Acli e Anpvi

Danneggiamenti, insulti e minacce ai responsabili delle Acli e dell'Associazione nazionale privi di vista ipovedenti di Perugia per il parcheggio di via del Canerino. Dopo l'ennesimo episodio, con la rottura dei vetri di una porta e l'apposizione di una catena con lucchetto, è scattata la denuncia da parte della Polizia di un residente della zona.

Guerra del parcheggio in corso Garibaldi: sedie ad occupare i posti e disabili aggrediti e minacciati

Il sindacato di Polizia Siul p e l'associazione Margot, per voce del presidente Massimo Pici, esprimono solidarietà e vicinanza per l'accaduto alle due associazioni cittadine.

Per dare una risposta forte all'accaduto, in occasione della mostra di Alban Cela "Impresse Visioni" di arte e libertà, che domani, sabato 11 dicembre, si svolgerà nei locali della galleria A+A di via della Cerra.

Guerra del parcheggio in corso Garibaldi: sfondata la porta delle Acli e associazione ipovedenti e messa una catena con lucchetto

Il presidente Massimo Pici lancia la sfida invitando tutti i cittadini a partecipare numerosi all'evento artistico così da mostrare ampia solidarietà e opportunità per recriminare il gesto di violenza ingiustificata legata all'inibizione all'uso degli spazi pubblici per le attività dell'Acli e dell'Anpvi.

La dottoressa Elisa Polidori, storica dell'arte, e la curatrice Paola Museo, daranno vita alla presentazione della mostra che inizierà dall'11 dicembre e si protrarrà fino al 10 gennaio del 2022 con apertura prevista tutti i giorni (escluso la domenica) dalle ore 16 alle ore 19.