Un weekend ricco di appuntamenti per la SpoletoNorcia in MTB

Un weekend di appuntamenti, incontri e convegni dedicati allo sport e all’alimentazione, trekking urbani a piedi e in bici. Si chiama Enjoy Spoleto il programma di iniziative, che si terrà sabato 2 e domenica 3 settembre, organizzato dal Comune di Spoleto e inserito nell’edizione 2023 della SpoletoNorcia in MTB.

Sei gli appuntamenti per gli amanti del trekking urbano in bici e a piedi, organizzati per scoprire il centro storico della città. Si inizia sabato 2 settembre alle ore 10.30 e si replica il pomeriggio alle ore 16.30 e domenica 3 settembre alle ore 10.30. La durata sarà di circa due ore (10.30-12.30 e 16.30-18.30) e prevede due percorsi differenziati, in bici e a piedi, entrambi con partenza da piazza Garibaldi. Per prenotare è sufficiente collegarsi alla piattaforma eventbrite - https://bit.ly/3E3RmKc – e indicare il numero di posti da riservare.

Nel corso della due giorni spazio anche all’alimentazione e ai prodotti del territorio. Domenica 3 settembre, alle ore 16.30, al Complesso Monumentale di San Nicolò si terrà il convegno “Alimentazione sana per un corpo sano: ma cosa intendiamo per sano? Un viaggio attraverso territorio, cultura e sport”.

Il convegno è a cura della dottoressa Manuela Germani e della dottoressa Giulia De Iaco e sarà moderato dall’assessore al marketing e al turismo 4.0, Giovanni Angelini Paroli. A seguire è in programma una degustazione e omaggio dei prodotti tipici delle aziende agricole partecipanti all’ATS Terre del Ducato di Spoleto.

Prosegue inoltre la partnership tra Pietro Coricelli S.p.A. e SSD La SpoletoNorcia, ente promotore della manifestazione. Questa unione, nata lo scorso anno, ha come obiettivo comune quello di valorizzare l’Umbria, con i paesaggi bucolici della ciclovia SpoletoNorcia, i suoi borghi, i prodotti del territorio, di cui l’olio è uno dei preziosi frutti, e anche diffondere la cultura della sana alimentazione e una maggiore sensibilità ecologica.

Ed è proprio pedalare sulla ciclovia più bella d’Italia - con un percorso che si snoda nella Valnerina tra spettacolari montagne solcate dal corso del fiume Nera, immersi tra natura, enogastronomia, arte e cultura con antiche abbazie, eremi e borghi - il modo migliore per scoprire e apprezzare il cuore verde dell’Umbria.

Luca Ministrini, presidente della SSD Spoleto-Norcia e del comitato organizzatore della manifestazione spiega: “Lavorare accanto un partner come Coricelli significa non solo avere un supporto nell’organizzazione di una manifestazione sempre più ampia e complessa, ma anche poter contare su un nome che interpreta la più autentica tradizione umbra e che, come noi, trae origine e forza da un territorio straordinario, che vorremmo diventasse patrimonio di tutti”.

Chiara Coricelli, presidente e CEO di Pietro Coricelli S.p.A., sarà tra i protagonisti del talk “Piccoli grandi progetti con un unico comune denominatore, la qualità”, in programma sabato 2 settembre alle 18.30 in Piazza Garibaldi, a cura di Ludovica Casellati che dialogherà con gli ospiti: Peppone Calabrese, conduttore Linea Verde, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Osvaldo Bevilacqua, giornalista e autore televisivo; Angelo Mellone, Giornalista e scrittore, Maria Rita Grieco, vice direttore TG1, Lello Ferrara, ex ciclista professionista, protagonista del GIRO E, Ruggero Cazzaniga, vice presidente FCI, Matteo Zoppas, presidente ICE, Andrea Sisti, sindaco di Spoleto e Giovanni Maria Angelini Paroli, assessore al Turismo.

L’azienda Pietro Coricelli S.p.A. sarà presente all’interno dell’area Village, in piazza Garibaldi, con uno stand dove sarà possibile degustare gli oli in abbinamento ai prodotti del territorio e curerà la ristorazione all’interno dei punti ristoro presenti sul percorso cicloturistico.

Domenica 3 settembre è la giornata dedicata alla gara agonistica e ai percorsi cicloturistici, mentre giorno 1 e 2 settembre sono previsti momenti di incontro e spettacolo tra i mondi del ciclismo, del cicloturismo, della cultura e del giornalismo sportivo e turistico con una serie di eventi tra talk show, interviste, laboratori per grandi e piccoli, visite alla scoperta di Spoleto e dell’incantevole area circostante.