“Monasteri benedettini in Umbria. Alle radici del paesaggio umbro”, un volume per ricordare dom Giustino Farnedi

“Monasteri benedettini in Umbria. Alle radici del paesaggio umbro” è il titolo del volume – il secondo dell’opera – che viene presentato a Perugia, nell’Abbazia di San Pietro alle 17 di giovedì 21 marzo, festa di san Benedetto, nel ricordo dell’abate emerito dom Giustino Farnedi (Osb).

“È stato il vero ideatore e artefice di tutta l’opera sui monasteri dell’Umbria - sottolinea la coautrice Nadia Togni, dell’Università di Ginevra, che aggiunge - Desideriamo in questo modo rendergli omaggio insieme alle persone che gli hanno voluto bene e lo hanno apprezzato”.

Edito dal Centro Storico Benedettino Italiano in Cesena con il patrocinio della Regione Umbria, il volume sarà presentato, oltre che dalla coautrice, dal presidente emerito della Deputazione di Storia Patria dell’Umbria, Attilio Bartoli Langeli, e dal direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, Gaetano Martino.

Porteranno i saluti istituzionali il Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, l’Abate di San Paolo Fuori le Mura a Roma, dom Donato Ogliari (Osb), l’Assessore regionale alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria, Roberto Morroni, il Vicepresidente della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, Antonio Bartolini, e l’Abate emerito di Santa Giustina in Padova e direttore del Centro Storico Benedettino Italiano, dom Francesco G.B. Trolese.