Un po' di Umbria sul red carpet di Cannes con l'attrice folignate Eleonora Pieroni

Il prossimo 17 Maggio, in occasione del 75esimo Festival di Cannes, un po' della migliore Umbria calcherà il celeberrimo red carpet francese a fianco dell’attore premio Oscar Forest Withaker: si tratta della folignate Eleonora Pieroni, che che divide la sua vita tra Roma e New York dove ha stretto una profonda amicizia con Forest Withaker. Questi, dopo l’Oscar vinto nel 2007 come Miglior attore protagonista per ‘L’ultimo re di Scozia’, riceverà ora la Palma d’Oro d’onore che il 75esimo Festival di Cannes 2022 gli tributa.

Il 18 maggio Forest presenterà il documentario sulla pace da lui prodotto ‘For the Sake of Peace’ ,sempre in compagnia di Eleonora Pieroni.

Withaker indosserà per l'occasione gli abiti di Domenico Vacca, eccellenza di stile ed eleganza molto apprezzata ad Hollywood, marito di Eleonora e grande amico dell’attore col quale collabora da tempo.

Infine, il prossimo 22 maggio la star umbra parteciperà al Gala ‘The Better World Fund Presents “Food, Health & Sustainability” in cui sosterrà un’asta di beneficienza con l’attrice e produttrice Sharon Stone.

Eleonora Pieroni tornerà nei cinema nel mese di settembre, nel film ‘Dante’ diretto dal maestro Pupi Avati.