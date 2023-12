Un Natale che parte nel modo giusto: boom di turisti nel fine settimana, Perugia tra le città più visitate in Italia

Un boom di presenze nel Centro Storico di Perugia durante il weekend dell'Immacolata. Dal 7 al 10 Dicembre, infatti, le vie dell'Acropoli sono state prese d'assalto da tantissime persone che hanno potuto godere della nuovissima pista di pattinaggio in Piazza Italia, dei mercatini di Natale, degli eventi per ragazzi e bambini, della musica in Terrazza e tantissimo altro. Un successo eclatante e vissuto dalle tante famiglie accorse in Centro Storico che hanno apprezzato la qualità dei mercatini di Natale e i prodotti dolciari, che in questo periodo vanno per la maggiore, grazie alla presenza dei cioccolatieri di “Dolcissima”. E poi i tanti eventi gratuiti tra cui i labortori per bambini e ragazzi organizzati dal Post – Museo della Scienza nelle sale del Centro Camerale Alessi; il vasto programma culturale che i Borghi del Centro Storico hanno realizzato per il periodo natalizio e la musica degli artisti che, dalle varie terrazze, hanno allietato i presenti con le migliori melodie.

Ma il Natale Perfetto della Città non si ferma qui: infatti, dal 14 Dicembre, in arrivo numerosi stand con vari prodotti artigianali lungo corso Vannucci che si uniranno ai mercatini di Natale già presenti. Il prossimo weekend partirà forte con la musica di Max Radio che trasmetterà in diretta dalla pista di pattinaggio in Piazza Italia, sabato 16 Dicembre. DJ-Set, intrattenimento e animazione pronti a far divertire grandi e piccini dalle ore 15.30.

Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre torna anche Musica in Terrazza, vari artisti si esibiranno dalle terrazze di Corso Vannucci e Via Mazzini dalle 16:00 in poi! Domenica 17 Dicembre torna la musica de “La Banda dei Babbo Natale”: le vie del centro storico sono pronte ad accogliere nuovamente la street band che ha tanto divertito i presenti nel primo weekend di Dicembre!

Il 21 e 22 Dicembre è la volta dei concerti Jazz lungo Corso Vannucci: il gemellaggio tra questo genere musicale e la città è pronto a stringersi anche durante il periodo natalizio.

Il 23 Dicembre ancora la musica a fare da padrone: DJ Viceversa è pronto a far ballare tutti tra le note lounge di un DJ Set memorabile.

Il programma sempre aggiornato sul sito https://atmosferedinatale.comune.perugia.it