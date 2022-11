Un libro di cucina che non contiene solo ricette, ma racchiude le bellezze di un territorio: arriva “Ricette e voci dal Lago Trasimeno”

Non solo ricette. C'è molto di più all'interno del libro “Ricette e voci dal Lago Trasimeno”, che verrà presentato al pubblico venerdì 25 novembre alle ore 16.30, alla Sala Cannoniera della Rocca Paolina di Perugia nell’ambito della manifestazione “Donna al femminile” in programma nella stessa location fino a domenica 27.

Oltre alla cucina, infatti, nel testo si riescono ad abbinare i piatti lacustri, tradizionali o innovativi che siano, alle bellezze del territorio del Lago Trasimeno. Con il valore aggiunto di font utilizzati per consentire la lettura anche a chi ha difficoltà visive o soffre di dislessia, disegni di giovanissimi futuri artisti, poesie e addirittura video-interviste a personaggi identitari del posto attraverso un QR Code presente nel volume. Autori sono un trio di appassionati di cucina e vita lacustre come Caterina Betti, Diana Capodicasa e Marco Pareti.

All’appuntamento perugino parteciperanno, oltre agli autori, Gianluca Tuteri e Leonardo Varasano, rispettivamente vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Perugia; il Consigliere regionale Eugenio Rondini; il Presidente dell’Unione dei Comuni del Lago Trasimeno, Matteo Burico; il Presidente del Distretto del Cibo Trasimeno-Corcianese, Romeo Pippi; il docente e maestro di pittura Stefano Chiacchella; la storica dell’arte Viviana Tessitore. La presentazione del libro sarà tuttavia itinerante e il 3 dicembre si replicherà alle ore 17.30 nella suggestiva Villa del Colle del Cardinale in cui sarà presentata anche la pubblicazione dal titolo “Assellaco” dell’autore Michele Chierico, edita da Era Nuova.

Si tratta di un libro sui generis, che recita la bellezza dell’Umbria e in particolare del suo maggiore bacino lacustre e contiene preparazioni culinarie tipiche e più moderne che vanno a comporre una raccolta di esperienze da chef degli autori, a cui si aggiunge il contributo di alcune brave signore “cuciniere” del posto.

L’opera di Pareti, Betti e Capodicasa è edita dalla casa editrice Morlacchi e vuol far conoscere alcune tipicità lacuali evidenziando al contempo la bellezza del territorio ben oltre le ricette proposte. In tal senso nel volume le poesie di autori innamorati del lago; le illustrazioni di promettenti giovani del Liceo Artistico “Bernardino di Betto” di Perugia e del loro referente, il Maestro Stefano Chiacchella; i consigli della dottoressa Alessia Timi, apprezzata nutrizionista; le esperte indicazioni per gli abbinamenti dei vini del sommelier Sandro Camilli, presidente dell’AIS Umbria e ora nazionale; un’articolata serie di suggerimenti per la presentazione di una tavola perfetta.

Pubblicazione solidale

Non da meno il fatto che la pubblicazione ha un fine sociale e inclusivo, attraverso l’utilizzo di un font ad alta leggibilità per favorire la lettura ai dislessici e alle persone che abbiano difficoltà visive. Le ricette, alla portata di tutti, risultano inoltre realizzabili, sia per chi si cimenta per la prima volta con i prodotti tipici lacustri, sia per chi vuole dare un tocco diverso ai propri piatti. Tutto ciò fa sì che “Ricette e Voci dal Lago Trasimeno”, sia un libro di utile e piacevole lettura, dove il protagonista indiscusso è appunto l’antico Lago Tarsminas.