Un GalAci dal cuore sportivo, appuntamento a Spello

Dopo il GalAci andato in scena lo scorso dicembre a Perugia, con la consegna di premi e riconoscimenti a imprenditori e personaggi che hanno ‘brillato’ nel settore Automotive umbro e non solo, l’Automobile club Perugia e la Delegazione sportiva regionale organizzano il GalAci Sport, giovedì 16 febbraio alle 18 nella sala dell’Editto del palazzo comunale di Spello, Comune che quest’anno ha dato il patrocinio all’evento dedicato alle eccellenze del motorsport umbro. Nell’antistante Piazza della Repubblica, inoltre, saranno esposte prestigiose auto da corsa. All’iniziativa saranno presenti Ruggero Campi, presidente di Automobile Club Perugia, Federico Giulivi, fiduciario regionale Aci sport, Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, e Moreno Landrini, sindaco di Spello.

Verranno premiati i vincitori dei vari titoli del campionato regionale 2022 (Velocità circuito auto moderne, Velocità in salita auto moderne, Rally, Velocità in circuito auto storiche, Coppa dame velocità in circuito, Coppa dame velocità in salita, Under 25 velocità in circuito, Under 25 Velocità in salita). L’Automobile Club Perugia, poi, ha scelto di valorizzare quest’anno il ruolo dei preparatori tecnici, con una premiazione speciale alla carriera di alcuni suoi rappresentanti e saranno assegnati particolari riconoscimenti anche a Circoli di auto storiche, Scuderie e Team, oltre al particolare tributo all’Associazione dei Cronometristi Perugia Timing, Equicon e Geometria dell’Auto per i prestigiosi risultati tecnico organizzativi conseguiti nella stagione agonistica 2022, e all’Amub di Magione, che quest’anno festeggia i 50 anni dalla fondazione dell’Autodromo dell’Umbria.