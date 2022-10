Un convegno sull'oleoturismo consapevole e una passeggiata in e-bike lungo la Fascia olivata inaugrano la 25ma edizione di Frantoi Aperti in Umbria

Prenderà il via il 29 ottobre in Umbria la 25^ edizione di Frantoi Aperti, evento clou dell’oleoturismo nazionale, che fino al 27 novembre 2022 celebrerà, per cinque fine settimana, l’arrivo del nuovo olio extravergine di oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, proponendo esperienze in frantoio, tra gli olivi, all’aria aperta e nelle piazze dei borghi medievali e delle città d’arte, legate al mondo dell’olio e.v.o. di qualità.



Per inaugurare questa importante edizione della manifestazione, nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 ottobre è in programma un doppio appuntamento che vedrà un primo momento convegnistico dal titolo “E viaggiar m’è dolce in questa Strada dell’Olio. Tendenze e buone pratiche per un oleoturismo consapevole” che si terrà presso la Rocca di Casalina a Deruta (Pg), venerdì 21 ottobre, a partire dalle ore 14.30, momento in cui sarà possibile partecipare alla visita della Rocca di Casalina, guidata da Abate dom Giustino Farnedi O.S.B. dell’Abbazia di San Pietro di Perugia.



Dopo la visita guidata si terrà il convegno, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Universita? di Perugia in collaborazione con l’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e la Fondazione per l’Istruzione Agraria, che sarà fruibile anche in diretta streaming (https://www.facebook.com/frantoiaperti -https://www.youtube.com/user/StradaOlioDopUmbria ) con gli interventi di: Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria; Roberto Morroni, Assessore all’Agricoltura Regione Umbria; Michele Toniaccini, Sindaco di Deruta; Giorgio Eduardo Montanari, Direttore Dipartimento di Scienze Politiche dell’Universita? di Perugia; Gaetano Martino, Direttore Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali Universita? di Perugia; Antonio Bartolini, Vice Presidente della Fondazione per l’Istruzione Agraria; Giorgio Mencaroni, Presidente Camera di Commercio dell’Umbria; Paolo Morbidoni, Presidente Associazione Strada dell’Olio Dop Umbria; Paola De Salvo, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Universita? degli Studi di Perugia; Manuel Vaquero Pineiro, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Universita? degli Studi di Perugia; Elide Di Clemente, Dipartimento di Economia Aziendale e Sociologia Universita? dell’Extremadura (Spagna); Andrea Marchini, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università di Perugia; Mauro Agnoletti, Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agricoli Alimentari e Forestali dell’Universita? di Firenze; Michele Sonnessa, Presidente Associazione Nazionale Citta? dell’Olio; Bernardino Sperandio, Coordinatore dei Comuni della Fascia Olivata Assisi – Spoleto e Sindaco di Trevi.

A chiudere il convegno sarà l’intervento di Roberta Garibaldi, A.D. Enit - Agenzia Nazionale del Turismo.



Al termine del convegno si terrà il taglio del nastro della 25^ edizione di Frantoi Aperti in Umbria ed un momento conviviale con “Olio, cibo e musica”, una degustazione di olio nuovo e di prodotti della Fondazione per l’Istruzione Agraria dell’Universita? di Perugia.



Successivamente al convegno, nella mattinata di sabato 22 ottobre, sarà la volta della passeggiata in bici elettrica, rivolta a giornalisti ed operatori di settore, con partenza dal Bosco di San Francesco del Fai in Assisi, che attraversando i sentieri della Fascia Olivata Assisi - Spoleto porterà a Spello, dove i partecipanti potranno visitare le emergenze culturali del borgo ed il Frantoio di Spello uccd. A seguire attraverso boschi ed uliveti della collina tra Spello e Foligno, la “carovana di ciclisti” farà tappa al Parco dell’Altolina, dove tra il Monte di Pale e le Cascate del fiume Menotre, trova sede il Frantoio dell’Eremo dove dopo la visita guidata del frantoio si terrà una degustazione dei prodotti locali.



La passeggiata, organizzata dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria in collaborazione con FIAB Umbria, FIAB Foligno, Ciclostorica La Francescana e con il partner tecnico You Mobility – Marketplace della Mobilità, sarà il primo di una serie di appuntamenti, insieme a quelli che si terranno in occasione di Frantoi Aperti ’22 di avvicinamento all’evento in bicicletta ed e-bike lungo la Fascia olivata Assisi – Spoleto “La Grande Pedalata 2023”.



Frantoi Aperti in Umbria 2022 ha il sostegno di importanti aziende del territorio: You Mobility – Marketplace della Mobilità, VUSCom, BCC di Spello e del Velino, Tartufi Alfonso Fortunati, Fonti di Sassovivo, Buini Legnami, Coop Centro Italia e Centro Commerciale Collestrada. Partener tecnici sono: Umbria Webcam, Barbanera, Centro Commerciale PiazzaUmbra e Flex Village. Official Green Carrier: Trenitalia.