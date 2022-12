Un'anno di automobile, tutto pronto per il GalACI 2022

Prezzo non disponibile

Sabato 10 Dicembre andrà in scena all'Hotel Sina Brufani Hotel di Perugia il tradizionale GalACI, evento che celebra l'automobilisimo umbro organizzato come sempre dall’Automobile club Perugia. Ospiti d’onore dell'edizione 2022 saranno i giornalisti Maria Leitner e Piergiorgio Giacovazzo, della redazione del TG2 Motori, che riceveranno il premio ‘Gli Automobili’ per il particolare impegno nel settore del giornalismo automobilistico.

Durante la serata saranno consegnati ulteriori premi a imprenditori che da anni operano nel settore dell’Automotive, tra i quali Giulio Biselli (Premio alla Carriera imprenditoriale), Fotinì Giustozzi (Premio al ‘Dinamismo imprenditoriale’), Domenico Proietti, della delegazione ACI di Spoleto, Alessandra Berardi dell’ACI Città di Castello, Nunzia e Giuseppina Boscarino, dell’ACI Foligno, Antonio Conti, per il prezioso supporto alle attività svolte dall’Aci Perugia nel corso dell’anno, e Antonia Rosi, di Domauto Srl, storico sponsor del calendario Galaci. Proprio il calendario 2023 sarà oggetto di una particolare attenzione nel corso dell’evento, essendo stato dedicato all’Autodromo dell’Umbria ‘Mario Umberto Borzacchini’ di cui nel 2023 ricorrono i 50 anni di attività. Nel presentare il calendario si ripercorrerà velocemente la storia dell’Autodromo e dei personaggi che in questi 50 anni lo hanno vissuto e reso il centro di eccellenza di cui oggi l’Umbria può fregiarsi. Infine, per celebrare lo spirito associazionistico che costituisce il più importante connotato dell’Aci, sarà tributato un particolare riconoscimento al socio con maggiore anzianità associativa e al socio più giovane.