Un altro ricchissimo fine settimana di Luoghi Invisibili, alla scoperta delle bellezze nascoste di Perugia

Arriva un secondo fine settimana lungo per “Luoghi Invisibili. La Perugia che si scopre”, la rassegna che ogni anno apre le porte dei luoghi invisibili e meno conosciuti dell’acropoli perugina. Tra le aperture straordinarie in programma dal 14 al 17 ottobre sono particolarmente attesi l’appuntamento al rettorato dell’ateneo perugino, l’inedita visita al pozzo etrusco di via Sant’Agata e le tradizionali visite con i padroni di casa a Palazzo dei Priori, a Palazzo della Penna e alla loggia dell’Arco Etrusco. Per tutte le visite è necessaria la prenotazione telefonica al 324-8051936 (nelle fasce orarie 09.30-12.30 e 15.30 -18.30). Per alcune visite indicate nel programma sarà necessario esibire il green pass o almeno tampone negativo valido 48 ore.

Il giovedì (14 ottobre) resta dedicato alle sedi dell’Università degli Studi di Perugia, con le visite di Palazzo Florenzi, sede del dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della formazione (ore 15) e di Palazzo Manzoni, sede del dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, in piazza Morlacchi (ore 17).

Venerdì 15 ottobre il programma di Luoghi Invisibili si apre con uno dei classici targati Luoghi Invisibili Perugia: la “visita con il padrone di casa” dell’Arco Etrusco (ore 10). Saranno coloro che ogni giorno frequentano Palazzo Brutti a fare gli onori di casa e ad aprire al pubblico la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e la sua suggestiva Loggia. Grande attesa poi per la visita di Palazzo Murena (ore 15), il cuore dell’ateneo perugino dal 1810. Qui, in particolare nei corridoi e nelle sale del piano nobile, sede del Rettorato, sono visibili testimonianze della storia dell'Ateneo e l'antica Libraria dei monaci, ora sala del Dottorato. Appuntamento sempre alle ore 15 con la visita guidata “Una finestra su Perugia”, itinerario lungo il centro storico (costo 10 euro) alla scoperta di singolari inedite vedute private sulla città da abitazioni e luoghi di lavoro d’eccezione aperti per l’occasione agli appassionati di Luoghi Invisibili. Nel pomeriggio si tornerà ancora nei luoghi del sapere dell’Università degli Studi di Perugia per visitare il Mosaico romano di Santa Elisabetta (ore 16,30) al dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie, e la Gipsoteca greco-etrusco-romana (ore 17,30) del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS).

Sabato 16 ottobre ancora spazio ai luoghi universitari: nella palazzina di geologia del dipartimento di Fisica e geologia si replica TerraLab Explorer (ore 10) che ci introdurrà, tra stampe 3D e laboratori, nell’affascinante e poco conosciuto mondo della geologia; oppure si potrà visitare il complesso monumentale di San Pietro (ore 10), vero e proprio gioiello della Fondazione Agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; o ancora ci si potrà ritrovare in piazza Matteotti per andare alla scoperta delle sedi storiche dell’Università degli Studi di Perugia (ore 10,30 al costo di 10 euro), tra luoghi e palazzi insospettabili e da sempre sotto i nostri occhi. Nel pomeriggio appuntamento al polo di Ingegneria (ore 15,30) con i laboratori per le strutture e gli acquedotti del dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (DICA). In alcune delle più prestigiose sedi comunali tornano anche le amatissime visite con i padroni di casa: quella a Palazzo dei Priori (ore 10,30) e quella a Palazzo della Penna, il museo civico della città (ore 15). Ma la novità dell’edizione 2021 è la visita al pozzo etrusco di via Sant’Agata (ore 16,30 al costo di 10 euro), situato nel seminterrato di un palazzo storico lungo una traversa di via dei Priori e gemello del più famoso pozzo etrusco di Palazzo Sorbello.

Domenica 17 ottobre il kick off è con Perugia in Movimento (ore 10, costo 10 euro), il percorso fitness tra le bellezze della città di Perugia con guida turistica e personal trainer al seguito e anche una merenda finale. Torna la tradizionale visita al Cimitero Monumentale di Perugia (ore 10,30 al costo di 10 euro), il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia apre le porte della Galleria di storia naturale e galleria di matematica a Casalina, Deruta. La domenica si chiuderà con il percorso dello Studium Generale (ore 16, 10 euro), la passeggiata alla scoperta delle sedi storiche dell’Università degli Studi di Perugia.

Il programma dettagliato

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE

Ore 15.00 - Palazzo Florenzi e le sue sale: da salotto di intellettuali a sede universitaria

Palazzo Florenzi-ex Danzetta, Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della

formazione, Università degli Studi di Perugia.

Appuntamento in Piazza Ermini, Perugia

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 17.00 - Palazzo Manzoni. Storia e trasformazioni di un quartiere della città

Palazzo Manzoni, Dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, Università degli Studi di Perugia

Appuntamento in Piazza Manzoni 11, Perugia.

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

VENERDÌ 15 OTTOBRE

Ore 10.00 - Visita con il padrone di casa. Arco Etrusco. La Loggia di Palazzo Brutti

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.

Appuntamento in Piazzetta della Sinagoga 2, Perugia (lungo via Ulisse Rocchi).

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 15.00 - Il Rettorato. Il cuore dell’Ateneo Perugino

Palazzo Murena, Rettorato Università degli Studi di Perugia.

Appuntamento in Piazza dell’Università 1, Perugia.

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 15.00 - Una finestra su Perugia. Vedute private sulla città

Appuntamento in Piazza Italia

Visita guidata: 10,00 euro.

Prenotazione obbligatoria.

Ore 16.30 - Tessere di archeologia romana a Perugia

Mosaico di Santa Elisabetta, Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie, Università degli Studi di Perugia.

Appuntamento in via Baldeschi, incrocio con le scalette dell’Acquedotto (Via Appia).

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 17.30 - La Gipsoteca "Gabinetto Scientifico" per l'insegnamento dell'archeologia

Gipsoteca Greco-Etrusco-Romana, CAMS (Centro di Ateneo per i Musei Scientifici), Università degli Studi di Perugia.

Appuntamento in via dell’Aquilone 7, Palazzo Pontani, Perugia.

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

SABATO 16 OTTOBRE

Ore 10.00 - TerraLab Explorer

Palazzina di Geologia, Dipartimento di Fisica e Geologia, Università degli Studi di Perugia.

Appuntamento in Via Ariodante Fabretti 9, Perugia.

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 10.00 - Il complesso Monumentale di San Pietro

Complesso di San Pietro, Fondazione Agraria, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi di Perugia.

Appuntamento in Borgo XX Giugno, ingresso basilica.

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 10.30 - Studium Generale. Passeggiata alla scoperta delle sedi storiche dell’Università degli Studi di Perugia

Appuntamento in Piazza Matteotti.

Prenotazione obbligatoria.

Visita guidata: 10,00 euro.

Ore 10.30 - Visita con il padrone di casa. Palazzo dei Priori

Appuntamento presso Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19, Perugia.

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 15.30 - I laboratori per le Strutture e gli Acquedotti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA)

Polo di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia.

Appuntamento in via Goffredo Duranti 93, Perugia.

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 16.00 - Visita con il padrone di casa. Palazzo della Penna: il Museo Civico della città

Appuntamento presso Palazzo della Penna,

Via Podiani 11, Perugia.

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 16.30 - Ingegneria etrusca. Il pozzo etrusco di via Sant’Agata

Appuntamento a San Francesco al Prato.

Visita guidata: 10,00 euro.

Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 17 OTTOBRE

Ore 10.00 - Perugia in Movimento

Percorso fitness tra le bellezze della città di Perugia con guida turistica, personal trainer e merenda.

Prenotazione obbligatoria.

Costo di partecipazione: 15,00 euro.

Info: 345 4353185

Ore 10.30 - Il Cimitero Monumentale di Perugia

Appuntamento in Via Enrico dal Pozzo 144, Perugia.

Visita guidata: 10,00 euro.

Prenotazione obbligatoria.

Ore 10.30 - Galleria di storia Naturale e Galleria di Matematica

Galleria di Storia Naturale, CAMS (Centro di Ateneo per i Musei Scientifici), Università degli Studi di Perugia.

Appuntamento in via del Risorgimento, Manifattura ex Tabacchi, Casalina, Deruta-PG.

Prenotazione e Green Pass obbligatori.

Ore 16.00 - Studium Generale. Passeggiata alla scoperta delle sedi storiche dell’Università degli Studi di Perugia

Appuntamento in Piazza Matteotti.

Visita guidata: 10,00 euro.

Prenotazione obbligatoria.