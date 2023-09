‘Un aeroplano a vela’, si chiude Sagrantino wine & performance

Sarà la capacità di provare stupore e di lasciare libera la fantasia a guidare l’ultimo appuntamento, per l’edizione 2023, del cartellone Sagrantino wine & performance che abbina eventi di spettacolo dal vivo, fra teatro e musica, alla promozione del territorio de La Strada del Sagrantino, e delle sue realtà produttive.

Sabato 23 settembre a partire dalle 16.30 andrà in scena al Frantoio di Bevagna, nell’ambito degli appuntamenti dedicati alle famiglie, ‘Un aeroplano a vela’, letture sonore per ragazzi con Emma Tramontana e Stefano Galli, dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni. Una produzione della cooperativa sociale Densa con pochi e brevi racconti per lasciare spazio allo stupore e andare altrove con gli occhi, raggiungendo la natura semplice delle cose intorno. Ai ragazzi, in abbinamento all’attività, sarà anche dedicata una merenda al sacco di tipicità. Gli adulti, invece, durante lo spettacolo potranno approfittare per fare una guidata del frantoio e una degustazione degli oli evo di produzione, in abbinamento a un calice di vino del territorio e a prodotti tipici locali.

Il costo per gli adulti è di 15 euro, per i bambini la partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria: https://forms.gle/ WR4HQVM91LgaaKSz6.

Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742378490.