E' umbro il campione del mondo di poetry slam, Lorenzo Maragoni vince a Parigi

E' Lorenzo Maragoni il nuovo campione del mondo poetry slam. L'artista, umbro di origine, è nato a Terni, porta in Italia la Coupe du Monde di poesia performativa e orale, per il secondo anno di fila.

La sfida si è tenuta a Parigi dal 23 al 29 maggio 2022 al Cirque Electrique (Place du Maquis du Vercors).

Durante la competizione Lorenzo Maragoni, membro del collettivo romano di artisti Wow - Incendi Spontanei, ha performato sei brani di poetry slam, in lingua italiana, da lui scritti e interpretati, accompagnato dalla proiezione della traduzione in tempo reale.

I brani eseguiti sono stati “Flashback”, un brano ironico sull’evoluzione dell’universo; “Preferisco Lamarque”, sulla libertà di provare a essere se stessi; “Una storia”, sull’importanza di avere una narrazione sociale comune nei momenti di difficoltà, che tratta anche il tema dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo; “I poeti”, un brano autoironico sulla poesia; “Vent’anni” sulla paura d’invecchiare; “Revenge bedtime procrastination” sul rapporto con il consumo dei contenuti video.

Il poeta si fa promotore della Stand up poetry, che propone dei brani in equilibrio tra poesia, monologo teatrale e stand up comedy, che possono essere portati ai Poetry Slam, degli spettacoli di poesia performativa in forma di competizioni, in cui vari artisti si sfidano interpretando i propri versi e vengono valutati da una giuria composta da cinque persone estratte tra il pubblico che eleggono il vincitore della serata. Queste competizioni si svolgono a livello locale, nazionale e internazionale in cui i rappresentanti di ogni nazione si esibiscono e gareggiano con il supporto di traduzioni proiettate. Il format del Poetry Slam è oggi diffuso capillarmente in tutto il mondo: circa 60 nazioni, Italia compresa, hanno sviluppato un proprio circuito nazionale (in Italia prende il nome di LIPS - Lega Italiana Poetry Slam).